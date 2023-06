夏威夷基拉韋厄火山噴發　壯闊奇景曝光

記者詹雅婷/綜合報導

美國夏威夷大島的基拉韋厄火山(Kilauea Volcano)7日凌晨噴發,熔岩不斷噴出,聚集在火山口底部,形成明亮橘色與黑色交織的壯闊自然景色。當局已調升警戒級別,不過影響範圍都在國家公園封閉區域內,預計不會對島上民眾或建物造成威脅。

▲基拉韋厄火山7日凌晨噴發。(圖/達志影像/美聯社,下同)

綜合CNN、紐約時報、美聯社等報導,基拉韋厄火山其實早在過去一個月就開始出現噴發跡象,到了6日晚間地震活動明顯增加,火山口表面也出現變化,這也意味著地下的岩漿正在流動。到了當地7日凌晨4時44分左右,地質調查局夏威夷火山觀測站發現火山噴發,炙熱熔岩不斷噴出,直到黎明時分,火山口熔岩仍在冒泡。

