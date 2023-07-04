祕魯「最活躍火山」噴灰1.7公里！　將宣布緊急狀態

記者張靖榕／綜合外電報導

祕魯南部地區莫克瓜（Moquegua）的火山烏維納斯（Ubinas），是該國最活躍的火山，烏維納斯近日已連續數天噴出火山灰，當局擔心將有更大規模的爆發，因此決定將針對該地區發布緊急狀態。

路透社報導，祕魯國家民防研究所在聲明中指出，烏維納斯噴出的火山灰高達1700公尺後，該地區的狀態警告已從黃色升級成橘色。

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Volcán #Ubinas (Moquegua) emitió cenizas y gases de hasta 1000 m sobre su cima en las últimas 24 horas, en dirección al suroeste y sureste; y se mantiene en nivel de alerta amarillo, según @igp_peru. (1/2) pic.twitter.com/Y3yf2QqRK4 — COEN - INDECI (@COENPeru) July 1, 2023





該地區有重要的礦區，同時也是10多個活火山分布的區域，祕魯更位在太平洋火環帶上，在火環帶上的地區，地震和火山活動都相當活躍。

祕魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，為了向該地區提供「必要的預防措施」，預計接下來數天內將會發布緊急狀態。

國家民防研究所對該地區居民發布建議，應盡量遠離火山，並把門窗關好。由於連續數天噴出火山灰，祕魯當局已將口罩與護目鏡運往該地區。

▲祕魯烏維納斯火山連續數天噴出火山灰。（圖／翻攝「Volcano Discovery」）