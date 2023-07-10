環保署強闖協和電廠四接環評　國民黨團：蔡政府不是說不缺電？

▲國民黨團「四接！環評史上最大黑箱 缺電缺到不擇手段？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

協和電廠四接東移方案爭議不斷，傳出環評初審會議竟臨時改為視訊會議想「強渡關山」，有黑箱作業疑慮。立法院國民黨團今（10）日上午召開記者會，質疑蔡政府不斷地告訴國人2024非核家園、台灣不缺電，卻偷偷使用核電做為緊急備電，「如果台灣不缺電，為何還要企圖強行通過四接環評？」

副書記長吳怡玎表示，環保署7月7日舉行的「協和發電廠更新計畫」四接環評， 一位環保署的科長不斷宣稱3.0版範疇界定已經完成，硬是要當天闖關通過四接環評，但若依照程序，7日根本不該召開環評會議。吳痛批，環保署刻意安排環團在室外，頂著38度高溫收看環評會議現場轉播，更把基隆市長謝國樑和在野立委安排在小房間內，與環評委員隔開，只以視訊會議進行，這不是黑箱？什麼才是黑箱？

藍委林為洲表示，蔡政府捨棄不用安全的核能，拼命蓋三接、四接電廠，環保署將升格為環境部，但環保署現在看起來，根本像是「環境開發署」，都在幫忙業者開發。林痛批，環評委員是環境保護最重要的機制，但四接的環評會議，環評委員卻在幫台電跑程序，甚至不惜程序違法，擅改以視訊進行會議，「環保署長必須道歉，當天擔任四接環評會議主席簡連貴和所有環評委員必須辭職下台。」

基隆市產發處處長林鼎超表示，台電的1.0、2.0及東移3.0方案，都位於《漁業法》第44、45條劃設之「基隆市水產動植物保育區」，保育區公告限制事項明定，不得進行破壞水產動植物棲地環境之行為、如須投放或除去水產生物繁殖上所需之保護物，需申請經基隆市政府「書面同意」。

林鼎超指出，第四次環評會議所提出的東移3.0方案，並未事先向基隆市政府申請，且該方案與2.0版本填海範圍已完全不同，故基隆市府於112年5月31日，請台電公司就3.0方案重新向基隆市政府提出審查，以檢視各項調查及影響是否完備。

國立臺灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥表示，環境影響評估工作包括第一階段、第二階段環境影響評估及審查、追蹤考核等程序。邱指出，四接環評會議完全是黑箱作業，違背《環評法》的公開、公平、正義原則，違反「永續發展」的基本定義和理念，也將逐步造成毀林、毀農、毀漁，毀蝕國家永續發展根基的長續和嚴重後果。