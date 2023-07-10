串聯刊登廣告力挺侯友宜！　國民黨小雞喊話「別再談換侯」

▲國民黨10日舉行「北中南東南投 全台串連公車廣告挺侯友宜四大主張」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

為力挺國民黨總統參選人侯友宜，國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤發起串連，與文傳會副主委林家興等多位立委參選人，今（10）日共同召開記者會，宣布將以全台串連公車廣告的方式，全力支持侯友宜提出的能源政策、憲法「九二共識」、廢除NCC、重啟特偵組等政見，展現國民黨立委參選人及民代站出來力挺侯友宜的團結勝選氣勢，喊話「別再談換侯」。

凌濤表示，串連大家站出來，以公車廣告力挺侯友宜，希望能在7月23日全代會之前停止所有黨內紛爭。上週他在桃園南門市場掛上與侯友宜合體的大型看板，許多立委參選人立刻響應，除了姚正玉、廖偉翔、林家興、黃琤婷等人之外，南投縣立委參選人游顥、高雄市立委參選人李眉蓁也加入，北北基桃許多民代也表示有意加入，「大家跨世代、跨區域大串連，自掏腰包上架公車廣告力挺侯友宜。」

凌濤強調，侯友宜所提的四大主張符合全民的期盼，恢復特偵組更與桃園息息相關，舉凡八八會館郭哲敏詐騙集團炒地案、im.B詐騙案、中壢青埔青年求職詐騙案等等，民進黨政府查了嗎？期待侯友宜重啟特偵組，把這些弊案一一查清楚，給桃園市民一個交代。

台中市立委參選人廖偉翔指出，侯友宜要重新檢討能源配比，對台中市民非常有感，台中人「用肺發電」，傷害台中人的健康。廖表示，台中也想讓台積電設廠，因此能源政策一定要重新修正，不能缺電，他支持核二廠、核三廠延役。廖也強調，NCC已淪為政治打手，中天電視關台、鏡電視強渡關山等都不受人民信賴，應該要打掉重練。

台中市立委擬參選人林家興表示，地方上最關心的是生存與家人的平安，民進黨把台海變得兵凶戰危，2024選戰已成為和平與戰爭的選擇，關乎孩子的未來與下一代的希望。侯友宜表態支持符合中華民國憲法的九二共識，能夠與對岸對話交流，讓國民黨幫助青年安心的進職場，不是被民進黨騙上戰場。

台南市立委參選人姚正玉指出，國民黨既然已經推出了侯友宜，黨內就應共同把矛頭指向民進黨執政。姚強調，黨內有不分區立委提到「換侯」，她認為不分區立委應該到台南開疆闢土，對黨有意見的同志，不應只有批評，而是應該共同努力，支持侯友宜讓政黨輪替。

宜蘭縣立委參選人黃琤婷說，宜蘭是民主聖地，卻有民進黨立委疑似接受im.B詐騙案主嫌資助，甚至最近民進黨提名的宜蘭立委候選人更知法犯法，利用政府補助經費，以新建集貨場的名義轉換作為豪華住宅使用，違反農地農用的規定，這些踐踏宜蘭價值的行為，只有司法公正才能夠實現人民正義，2024一定要政黨輪替，支持侯友宜恢復特偵組，人民才有公平正義。