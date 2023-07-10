郭台銘為徵召再槓朱立倫、黃健庭！　國民黨：黨不能沒有郭台銘

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘是否曾經承諾，若徵召失利就擔任國民黨不分區立委、立法院長一事，國民黨中央與郭台銘辦公室持續隔空交火。國民黨發言人楊智伃今（10）日重申，本次總統提名作業公正、公平，絕無所謂黑箱。她也說，十分認同郭所言「仍舊十分關心中華民國與國民黨的未來」的想法，強調國民黨不能沒有郭台銘，郭亦需集合藍營所有力量，期盼大家共同努力。

國民黨秘書長黃健庭近日透露，郭台銘曾經承諾，若徵召失利，就擔任國民黨不分區立委、爭取立院龍頭；郭辦對此隨即予以否認。未料，今天黃仍繼續說，還稱讓郭擔任不分區立委是B計畫。郭辦遂再發聲明，強調不能理解為何黃要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作。郭辦也批，朱立倫當初是否將中常會給予的授權，當做一張空白支票？令外界在提名過程中產生了是否黑箱的聯想？沒有任何公平、公正、公開的遊戲規則。

對於郭辦的回應，國民黨發言人楊智伃亦代表國民黨再次回應。楊重申，本次總統提名作業公正、公平，亦充分讓當事人瞭解相關規則，絕對沒有所謂黑箱，更經得起考驗。楊表示，非常認同郭董事長「仍舊十分關心中華民國與國民黨的未來」的想法；「要達成政黨輪替，國民黨不能沒有郭台銘」；郭台銘要讓台灣安全、繁榮，亦需要集合藍營所有力量，期盼大家共同努力，讓中華民國朝更好的方向前進。