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美提供烏克蘭集束彈藥　陸：不負責任轉讓「將引發人道主義問題」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

美國政府7日宣布向烏克蘭提供價值8億美元的額外軍事援助，其中包含被美國法律劃歸為違禁類別的集束彈藥。針對此事，中國大陸外交部發言人毛寧10日在例行記者會上表示，不負責任地轉讓集束彈藥，極易引發人道主義問題。

毛寧表示，中方注意到美方有關決定引發了國際社會的普遍關注，不少國家對此明確表達了反對的意見，「不負責任地轉讓集束彈藥，極易引發人道主義問題，應當平衡處理人道主義關切和正當的軍事安全需要，對轉讓集束彈藥持慎重克制的態度。」

毛寧還提到，中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，有關方面不應當拱火澆油，激化矛盾，使烏克蘭危機進一步惡化。

另外，根據《澎湃新聞》報導，中國軍控與裁軍協會防擴散與戰略貿易管控主任吳金淮表示，集束彈藥設計目的是大面積的殺傷，因為子彈藥數量比較多，空中散開後可覆蓋比較大的面積，而且每個子彈都有裝藥，有一定的爆炸範圍，同等重量的彈藥，集束彈藥的殺傷範圍比普通彈藥高3至4倍。

吳金淮表示，集束彈藥存在「啞彈率」的問題，一些是因為本身技術原因沒有爆炸；另外一些子彈藥掉在樹上、草叢或水域里，沒有達到子彈藥爆炸的觸發條件。這些沒有被引爆的子彈藥在戰後對平民就是一個巨大的風險，不小心觸碰可能會發生爆炸，造成平民的死傷。

對於美國將向烏克蘭提供集束彈藥的決定，俄羅斯外交部8日表示，美國決定向烏克蘭提供集束彈藥是一種「絕望之舉」，不會對俄在烏克蘭特別軍事行動產生任何影響。

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關鍵字：

美國烏克蘭集束彈藥外交部人道主義

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