博物館怪男「熟練鑽進路面」消失　報警才知他竟住在地底下

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州洛杉磯上周一名無家可歸的男子被監視器拍到，他在博物館外的人行道上掀開一塊方型鐵蓋後將背包放進地下，又掀開附近另一個鐵蓋，接著熟練地鑽進地底，整個人消失。原來，男子平時就住在人行道的地底，原本是用來放水錶、天然氣管道閥門與電信系統開關的公共設施設備的空間，可能有失火的危險。

▲美國無家可歸的人數近年來逐漸增加，形成社會問題。（圖／達志影像／美聯社）

根據CBS、紐約郵報等美媒報導，位於洛杉磯小東京（Little Tokyo）日本街的日裔美國人國家博物館（Japanese American National Museum）於3日發現一名身分不明的男子，在距離博物館只有幾步路的人行道上，掀開了一塊鑲板將背包等私人物品塞進地下空間。

博物館保全人員隨後更直接從監視器畫面上看到，男子打開了另一塊路面鑲板，整個人鑽進一個更大的地底空間，並在地下待了一段時間，保全立即打電話通知安全主管，再由主管通知洛杉磯警局。博物館財務長柯克（Doug Van Kirk）表示，「我們不知道他進入地下室的時間與次數，當然他也有可能在其他時間進出那裡。」

Homeless man found living in underground vault outside LA museum https://t.co/IPl3FN8nbR pic.twitter.com/BpiRkdWywq — New York Post (@nypost) July 9, 2023

報導指出，這種地下空間原本是用來保存公共基礎設施的設備，包含供水、天然氣供應與電信系統的開關與閥門，但入口通常是上鎖的。雖然此空間並未直接連通至博物館內部，但館方董事會主席比爾（Bill Fujioka）表示，由於位置相當接近，加上會有電線和天然氣管道，可能導致火災風險，必須謹慎以對。洛杉磯水利電力局則說，裡頭存放著一個水錶。

警方到場後發現在地下的30歲男子，要求他上來接受搜查，但男子突然變得有攻擊性並毆打了一名警察，因此立刻被捕，警方後續在他的背包裡發現毒品及一把槍枝或複製槍。美媒還拍到這個地底空間有吃過的食物、飲料垃圾與水龍頭，看得出居住過的痕跡。洛山磯警方表示，他們將封起這2處被男子打開的公共設施保存庫。

根據6月一份報告顯示，加州有17.1萬人無家可歸，占全美無家者人數的30%。為了應對遊民危機，加州聖地牙哥（San Diego）開設了「安全睡眠點」的帳篷城市。不過，有部分網友認為，儘管當局持續無家者將驅趕至他處，也只是在玩貓捉老鼠，只要過了20分鐘，那些人就會再帶著所有家當，折返原地。