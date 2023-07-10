被張淑娟點名「欠我一個道歉」　名嘴致歉了：她與蔣孝嚴緋聞案無關

▲張淑娟（中）點名，當時的節目來賓都欠她一個道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

資深媒體人周玉蔻、蔡玉真去年9月爆料，前中國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴（原姓章）在晶華酒店「滾床單」，日前台北地檢署將2人依加重誹謗罪起訴。張淑娟5日出面開記者會，點名在場來賓都欠她一個道歉。對此，除了周玉蔻、蔡玉真之外，資深媒體人陳東豪也發文道歉了。

立委王鴻薇5日偕張淑娟召開記者會，張淑娟針對先前遭爆料一事，痛斥周玉蔻去年的抹黑害她這段時間像在地獄一樣，也認為這根本是另類的#Metoo性霸凌，「我被她們丟到床上跟不認識的人滾床單」，更點名「現場的吳思瑤、張國成、陳東豪，都欠我一個道歉！」

對此，今（10）日稍早陳東豪在臉書發文致歉，「我在此向張淑娟小姐道歉，因為蔣孝嚴緋聞案和她無關」。而在這之前，周玉蔻及蔡玉真也已經向張淑娟道歉，陳東豪是第3個道歉的名嘴。

回顧此案件，周玉蔻在去年九合一大選期間，猛攻當時國民黨籍台北市長參選人的蔣萬安，甚至攻擊對方的家庭背景，9月22日在主持的節目上爆料，蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前曾傳出「晶華緋聞案」，女主角是當時的名媛張淑娟。蔡玉真也在臉書發文指出，1999年晶華緋聞案發生時，她和時任VIP訂房主管確認，當晚「和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」。

張淑娟被抹黑後，透過立委王鴻薇發表聲明，指相關不實指控毀人名節也破壞她多年平靜生活。事後更到北檢提告，當時周玉蔻還親自趕赴北檢現場，在媒體前90度大鞠躬，說要當面向張淑娟道歉。

▲張淑娟去年按鈴提告。（圖／記者屠惠剛攝）



此案經北檢調查，檢察官認為周玉蔻和蔡玉真身為新聞工作者，不能光憑單一消息來源，還要做進一步查證才能發言，且這和公共利益無關，周、蔡揭露張淑娟身分後，又沒有進一步討論這與公共利益有什麼關係，甚至指稱張淑娟攀附權貴、享有特權等負面言論，觸犯了《個資法》以及加重誹謗罪，因此將2人都起訴。