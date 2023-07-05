快訊／前中國小姐贏了！「爆料晶華緋聞案」周玉蔻、蔡玉真被起訴

▲前中姐張淑娟不滿貞操遭到質疑，控告周玉蔻、蔡玉真誹謗，檢察官調查後將2名嘴起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前中國小姐張淑娟因不滿媒體名嘴周玉蔻、蔡玉真在2022年9月間，接連爆料指她和蔣孝嚴(原姓章)是晶華酒店開房間「滾床單的女主角」，張曾聲淚俱下到台北地檢署提告，當場引爆周玉蔻想向張淑娟道歉的混亂場面，台北地檢署調查後，認為周、蔡聲稱消息來源正面否認有說過開房秘辛，且事關私德又未經查證，5日依違反《個資法》及加重誹謗起訴周、蔡。

周玉蔻九合一地方大選期間，不斷猛攻當時的國民黨籍台北市長參選人蔣萬安，甚至把炮火指向蔣萬安的家庭背景，9月22日直接在所主持的電視節目上，爆料蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前曾傳出「晶華緋聞案」，女主角是當時的名媛張淑娟。周玉蔻還向蔣孝嚴喊話，「為什麼要藏張淑娟22年？為什麼要陷害王筱嬋22年？」

▲周玉蔻曾試圖到北檢親自向張淑娟道歉，卻與王鴻葳當場互罵。（資料照／記者屠惠剛攝）

23日，蔡玉真也接著在臉書發文指出，1999年晶華緋聞案發生時，她和時任VIP訂房主管確認，當晚「和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」。蔡玉真表示，她只想用這個故事證明「章孝嚴一家子多麼精心製作謊言」。

張淑娟立即透過立委王鴻薇發表聲明，指相關不實指控毀人名節也破壞她多年平靜生活，周玉蔻和蔡玉真當時都表示，歡迎當事人提告，結果張淑娟在9月26日上午10點半，消息傳出後，先是蔡玉真在臉書上向張淑娟道歉，並表示她自始至終無意說出真正的女主角姓名，因為不管是誰都與這場選舉無關。

▲張淑娟去年提告時見到周玉蔻，立刻抱哭在友人陪同下迴避周女搭車離去。（資料照／記者屠惠剛攝）

周玉蔻則是親自趕赴北檢現場，說要當面向張淑娟抱歉，並在媒體前90度大鞠躬，王鴻薇當場和周玉蔻互相叫罵10分鐘，王鴻薇罵周玉蔻「太噁心了」、「敗訴女王」，「哭一下啊，妳不是最愛哭嗎，在地上打滾啊」，周玉蔻則反譏王鴻薇「不要臉」、「無恥」、「不要臉的蟑螂」、「妳老鼠」、「妳老公吃軟飯」。

結果檢察官調查傳喚曾在晶華酒店負責VIP訂房的戴姓女子，證實周玉蔻、蔡玉真確實曾在2021年4月18日某餐敘時，與同桌可人談及相關事情，但戴女否認有直接說替張淑娟定過房，檢察官認為，縱使席言談會讓周、蔡認定張淑娟去過晶華，但2女身為新聞工作者，不能光憑單一消息來源，還要做進一步查證才能發言。

▲蔡玉真也曾為自己的發言道歉，但仍被檢察官提起公訴。（資料照／翻攝自臉書／蔡玉真）

而且即使張淑娟訂房的消息是真的，也僅涉及個人私德，張淑娟雖然曾為中國小姐也擔任過新聞主播，美食、生活節目主持人，但早已淡出螢光幕，潛心於美術創作，已經不是公眾人物，個人隱私應受《憲法》高度保障。

檢察官認為，事發當時正值蔣萬安參選台北市長，但到底當時蔣萬安父子從未否認相關緋聞案，深究實際女主角是誰，實在與公共利益無關，周、蔡揭露張淑娟身分後，又沒有進一步討論這與公共利益有甚麼關係，甚至指稱張淑娟攀附權貴、享有特權等負面言論，觸犯了《個資法》以及加重誹謗罪，因此將周玉蔻和蔡玉真2人都提供訴。