周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

▲王鴻薇陪同張淑娟女士針對起訴事件回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

資深媒體人周玉蔻、蔡玉真去年9月爆料前中國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，檢方認定此爆料無關公益，也未經合理查證，將兩人依違反刑法加重誹謗等罪名起訴。張淑娟今（5日）在國民黨立委王鴻薇陪同下，出面痛斥周玉蔻的抹黑讓她像在地獄一樣痛苦，根本另類#MeToo性霸凌，她還點名吳思瑤、張國成、陳東豪，都欠她一個道歉，也呼籲媒體不要再跟周玉蔻合作。

去年台北市長選舉期間，周玉蔻對時任國民黨市長參選人蔣萬安猛烈攻擊，聲稱蔣萬安之父蔣孝嚴多年前與張淑娟在晶華酒店「滾床單」。名嘴蔡玉真也跟進指控，當年的女主角就是張淑娟。張淑娟則是立即否認，旋即在王鴻薇陪同下赴北檢提告，當時周玉蔻還衝到現場，數度與王激烈口角，互罵對方「噁心」、「老公吃軟飯」等。檢方事後認定，周、蔡爆料無關公益，亦未經合理查證，將兩人依違反刑法加重誹謗等罪名起訴。

立委王鴻薇今偕張淑娟對此召開記者會，張淑娟表示，謝謝王鴻薇、檢方、媒體及所有關心的朋友，「自己去年被莫名其妙攻擊，這10個月像在地獄一樣非常痛苦，連掃墓都要跟父母訴苦」，今天特別謝謝北檢起訴這2個不良媒體人。

張淑娟痛批，周玉蔻是一個70歲的人，她看過多少新聞，卻看著新聞做假新聞，這根本是另類的#Metoo性霸凌，「我被她們丟到床上跟不認識的人滾床單」，但晶華酒店說沒有證人，她們捏造偽證人，還為了收視率連播10天，「民視電視台收錢收得心安嗎？寶島電台為何還要用周玉蔻這樣的爛媒體人？現場有吳思瑤、張國成、陳東豪，都欠我一個道歉！」並呼籲媒體都不要跟周玉蔻合作。

張淑娟也批，網軍讓她過得多痛苦，竟把她的臉挖掉亂跟蔣孝嚴合成照片，而且這些網軍都抓不到，就連報警都說查不到，讓她內心很難受，也讓家人情何以堪。她高聲疾呼，需要動用網軍這樣子對付一個小老百姓嗎？因此她也呼籲，不管是誰當選總統，一定要推動「上網實名制」。

張淑娟感慨，如果人間有溫暖，那就是王鴻薇，因為彼此素不相識，王也沒問藍綠，就出手相救。她表示，自己是中華民國的中華小姐，沒有一天對不起中華民國，希望大家給予尊重，希望司法加油，也謝謝檢察官不眠不休查案。

她並引述韓劇《黑暗榮耀》，強調不能對霸凌者再容忍下去，所以接下來不管民事、刑事訴訟，都會堅持繼續告下去。