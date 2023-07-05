　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

▲▼王鴻薇陪同張淑娟女士針對起訴事件回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇陪同張淑娟女士針對起訴事件回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同

記者鄭佩玟／台北報導

資深媒體人周玉蔻、蔡玉真去年9月爆料前中國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，檢方認定此爆料無關公益，也未經合理查證，將兩人依違反刑法加重誹謗等罪名起訴。張淑娟今（5日）在國民黨立委王鴻薇陪同下，出面痛斥周玉蔻的抹黑讓她像在地獄一樣痛苦，根本另類#MeToo性霸凌，她還點名吳思瑤、張國成、陳東豪，都欠她一個道歉，也呼籲媒體不要再跟周玉蔻合作。

去年台北市長選舉期間，周玉蔻對時任國民黨市長參選人蔣萬安猛烈攻擊，聲稱蔣萬安之父蔣孝嚴多年前與張淑娟在晶華酒店「滾床單」。名嘴蔡玉真也跟進指控，當年的女主角就是張淑娟。張淑娟則是立即否認，旋即在王鴻薇陪同下赴北檢提告，當時周玉蔻還衝到現場，數度與王激烈口角，互罵對方「噁心」、「老公吃軟飯」等。檢方事後認定，周、蔡爆料無關公益，亦未經合理查證，將兩人依違反刑法加重誹謗等罪名起訴。

▲▼王鴻薇陪同張淑娟女士針對起訴事件回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立委王鴻薇今偕張淑娟對此召開記者會，張淑娟表示，謝謝王鴻薇、檢方、媒體及所有關心的朋友，「自己去年被莫名其妙攻擊，這10個月像在地獄一樣非常痛苦，連掃墓都要跟父母訴苦」，今天特別謝謝北檢起訴這2個不良媒體人。

張淑娟痛批，周玉蔻是一個70歲的人，她看過多少新聞，卻看著新聞做假新聞，這根本是另類的#Metoo性霸凌，「我被她們丟到床上跟不認識的人滾床單」，但晶華酒店說沒有證人，她們捏造偽證人，還為了收視率連播10天，「民視電視台收錢收得心安嗎？寶島電台為何還要用周玉蔻這樣的爛媒體人？現場有吳思瑤、張國成、陳東豪，都欠我一個道歉！」並呼籲媒體都不要跟周玉蔻合作。

張淑娟也批，網軍讓她過得多痛苦，竟把她的臉挖掉亂跟蔣孝嚴合成照片，而且這些網軍都抓不到，就連報警都說查不到，讓她內心很難受，也讓家人情何以堪。她高聲疾呼，需要動用網軍這樣子對付一個小老百姓嗎？因此她也呼籲，不管是誰當選總統，一定要推動「上網實名制」。

張淑娟感慨，如果人間有溫暖，那就是王鴻薇，因為彼此素不相識，王也沒問藍綠，就出手相救。她表示，自己是中華民國的中華小姐，沒有一天對不起中華民國，希望大家給予尊重，希望司法加油，也謝謝檢察官不眠不休查案。

她並引述韓劇《黑暗榮耀》，強調不能對霸凌者再容忍下去，所以接下來不管民事、刑事訴訟，都會堅持繼續告下去。

ET快訊
野生林志玲餐廳吃飯！　網友被拒合照仍讚：體驗到她的溫柔
新店逆子斬母頭顱！　舅舅：當兵回來好像中邪
銅鑼燒慘遭退貨爆紅！　店家：今早生意特別好
周玉蔻遭起訴！　張淑娟「再點名3人道歉」
快訊／北市警局長震怒！　撂重話：一次得罪所有人
快訊／黑人、范范告大牙　求償1千萬分案了！
視線死角！女過馬路　遭大貨車正面輾死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

常委醞釀「換侯」　朱立倫護侯友宜批黨內雜音「別滅自己威風」

民眾黨第二波區域立委名單出爐　邱臣遠戰中和、賴香伶爭平鎮龍潭

快訊／遭金溥聰喊告　吳崑玉道歉：屬情治圈江湖傳聞

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

政府無視專業建議向立陶宛撒幣？　李明璇轟：不只賣台叫「送台」

藍中常委醞釀換侯？　媒體人預言「被這樣玩下去」結果

賴清德投書外媒拋「和平4支柱」　綠委：延續蔡英文國安政策立場

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

常委醞釀「換侯」　朱立倫護侯友宜批黨內雜音「別滅自己威風」

民眾黨第二波區域立委名單出爐　邱臣遠戰中和、賴香伶爭平鎮龍潭

快訊／遭金溥聰喊告　吳崑玉道歉：屬情治圈江湖傳聞

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

政府無視專業建議向立陶宛撒幣？　李明璇轟：不只賣台叫「送台」

藍中常委醞釀換侯？　媒體人預言「被這樣玩下去」結果

賴清德投書外媒拋「和平4支柱」　綠委：延續蔡英文國安政策立場

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

常委醞釀「換侯」　朱立倫護侯友宜批黨內雜音「別滅自己威風」

民眾黨第二波區域立委名單出爐　邱臣遠戰中和、賴香伶爭平鎮龍潭

快訊／遭金溥聰喊告　吳崑玉道歉：屬情治圈江湖傳聞

聖嬰現象恐帶來高溫　聯合國警告至少達「中等強度」

Alfa Romen「新旗艦跑車」確定8／30亮相　有望搭法拉利V6動力

路跑女神突PO「凸肚照」！　穿比基尼玩滑水道：3天吃成3個月

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

美連設半導體禁令仍難擋中　研調：中國成熟製程擴張仍強勢

富邦啦啦隊妹子太兇＞ ＜　「肩帶3度滑下」鎮定拉好

政治熱門新聞

快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅有意見：容我提醒這位長輩

郭台銘喊重回江湖　沈富雄嘆想不通：若真選賴清德躺著贏

館長716遊行穩了　鄉民：上看10萬

侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

侯兵役轉彎！柯酸：風向不對就改口

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

侯友宜最新民調淪老四　他點關鍵：這是金小刀要努力的地方

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

更多熱門

相關新聞

藍中常委醞釀換侯？　媒體人預言「被這樣玩下去」結果

藍中常委醞釀換侯？　媒體人預言「被這樣玩下去」結果

國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，傳出中常委將在全代會前串連換侯。對此，媒體人韋安分析，幾個月來，有人就是不斷製造藍營內部的分化與對立，非要把侯的民調從藍營內部往下拉，「國民黨被這樣玩下去，下架民進黨提前變成做夢。」

政府無視專業建議向立陶宛撒幣？　李明璇轟：不只賣台叫「送台」

政府無視專業建議向立陶宛撒幣？　李明璇轟：不只賣台叫「送台」

快訊／吳崑玉稱「金與崔天凱常聯繫」　金溥聰：24小時內沒道歉就提吿

快訊／吳崑玉稱「金與崔天凱常聯繫」　金溥聰：24小時內沒道歉就提吿

前瑪家鄉長梁明輝　宣布加入民眾黨

前瑪家鄉長梁明輝　宣布加入民眾黨

柯侯尬場零互動　「連手都沒握」

柯侯尬場零互動　「連手都沒握」

關鍵字：

國民黨張淑娟王鴻薇周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面