黃國昌要政府查停車場爭議！周玉蔻酸「明天就刨平」：別丟人現眼

▲黃國昌有一塊341坪土地作為停車場。（圖／記者項瀚攝）

記者閔文昱／綜合報導

時代力量前立委黃國昌號召民眾16日走上街頭，為司法改革、居住正義發聲，卻被發現的名下擁有23筆土地與房產，他雖透過直播一一將土地進行說明，並強調停車場這塊地早就由父母租給別人使用。不過，資深媒體人周玉蔻仍痛批，停車場違法還推卸責任給政府查，「識相點，明天就刨平了吧。別繼續丟人現眼了！」

周玉蔻6日晚間在臉書發文表示，菜園違規變成收費停車場，黃國昌卻把責任推給承租人，「你嘛幫幫忙！狗熊也不是這樣做的！擁有23筆房地產本來就沒資格大聲嚷嚷居住正義！為什麼？太假！何況裝窮裝清高。」

周玉蔻狠酸，黃國昌不說還好，愈說氣愈弱，停車場違法還推卸責任給政府查，「識相點，明天就刨平了吧。別繼續丟人現眼了！大地主上街頭吵居住正義，誰信你真心啊？還拐賴清德，不道德。」最後還問道，「對了！黃國昌聲稱做菜園的畸零地究竟在哪裡？」

▲黃國昌號召民眾16日走上凱道遊行。（圖／記者李毓康攝）

針對341坪土地被用為停車場部分，黃國昌6日晚間在直播中表示，該塊土地就是他父母買給他孩子的地，也未在上面開設停車場；他解釋，那塊地很早就被鄰居承租，每個月租金為3萬元，1年租賃所得36萬元，都可以查得到，「我黃國昌誠實報稅，竟然還有一堆民進黨敢在那邊噴，說我逃漏稅，莫名其妙。」

黃國昌強調，該塊土地租金好幾年都沒有漲，直到今年才漲2000元，變為3萬2000元，「錢匯到爸爸媽媽的戶頭，但因為我爸媽跟我住在一起，兩個老人家算我撫養的，所以所得還是申報在我名下，事情就是這麼簡單」。

另外，黃國昌父母當初租地給朋友時，就有在租約上註明，使用土地使用要合法，若有違法就收回，他也未再管理該塊地的使用用途。他歡迎政府去查，違法就罰、依約處理，並請這位朋友多擔待，抱歉讓對方受牽連。