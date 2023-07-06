蔣孝嚴出席浙江台灣周　宋濤致詞籲堅持九二共識、反對台獨

▲國台辦主任宋濤在致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／杭州報導

浙江台灣合作周今（6）早舉行開幕式，國台辦主任宋濤指出，只有堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。值得注意的是，國民黨前副主席蔣孝嚴亦到場出席，並在致詞時稱，因疫情多年未到大陸參加活動，「回家的感覺真好。」

▲蔣孝嚴與夫人蔣黃美倫。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今早的開幕式上，台灣方面由蔣孝嚴及夫人、商業總會主席賴正鎰、前海基會副董事長兼秘書長高孔廉、前經濟部長尹啟銘等人出席；大陸方面有宋濤、浙江省省長王浩、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍等人。

宋濤在致詞時表示，參加本屆合作周的台胞約800人，這充分說明要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸主流民意和兩岸同胞的共同心聲。

宋濤引述中共中央總書記習近平發言強調，「我們為推動兩岸關係所做的一切，就是為了實現兩岸同胞對美好生活的嚮往」；中國是兩岸同胞的共同家園，「只有堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道上。」

宋濤還提到了《關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的若干措施》，為台胞台企排憂解難，辦實事、做好事，得到了熱情響應，只要是有利於增進兩岸同胞的親情福祉，有利於深化彼此理解認同的事，我們都會用心、用情、用力去做，而且一定會做好。

▲蔣孝嚴致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

蔣孝嚴在致詞時稱，過去參加過多次浙江台灣周，但因新冠疫情已好幾年沒有到大陸，「回家的感覺真好」；大陸和台灣本來就是同文、同族、同宗、同源，「我可以是貴州人、廣西人、江西人、浙江人，但是永永遠遠的中國人。」

賴正鎰則指出，台商們都希望兩岸能持續在九二共識下，持續進行經貿文化交流，強化兩岸企業的品牌合作，以創新經貿及數字化合作的新合作模式，實現互利創造共贏。

在今日的開幕式上，還發佈了浙江省進一步優化提升營商環境，促進浙台經濟發展的多個措施，並舉行了海峽兩岸（溫州）大健康產業園、海峽兩岸（紹興）數字產業合作區授牌儀式。

▲浙江台灣合作周由浙江省政府和國台辦共同主辦 。（圖／記者蔡儀潔攝）

今年浙江台灣合作周以「新格局、新動能、新發展」為主題，杭州、寧波、溫州等地舉辦專場經貿對接活動。據統計，2023合作周期間有10個投資項目在主會場簽約，投資額達24.1億美元，合作周全省簽約台資項目40餘個，投資總額41.1億美元。

浙江官方數據指出 ，截止2022年底，全省累計批准台資企業1.1萬餘家，實際利用台資310多億美元。2022年新批台資企業（項目）395個，實到台資10億多美元。