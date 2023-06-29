獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

▲周玉蔻因被控妨害名譽案到北檢出庭時，不斷關心熱門新聞並發文砲轟范瑋琪與陳建州 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

《放言傳媒》負責人周玉蔻29日下午在臉書開炮，批評近來被指性騷擾的藝人陳建州和妻子范瑋琪「一家假貨」，立刻引來大批網友與媒體關注，實際上當時周玉蔻正因被東元電機公司控告誹謗案，坐在台北地檢署偵查庭外，周玉蔻身為資深媒體人，在等候開庭的同時，仍不斷滑手機看新聞關心時事，甚至發表評論，堪稱時間管理大師。

陳建州近日接連遭到《黑澀會》女藝人指控性騷擾，28日才找律師向首位提出指控的大牙(周宜霈)提告求償1千萬元並要求道歉，陳建州選擇採取訴訟手段沒能平息爭議，反遭各界持續炮轟，妻子范瑋琪29日下午3點左右，在臉書發文力挺，「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。」讓新聞再度攀上熱潮。

▲范瑋琪(右)發聲力挺陳建州反遭周玉蔻砲轟。（資料照／翻攝自臉書／范范 范瑋琪）

曾質疑范瑋琪哈佛學歷的周玉蔻，很快在下午4點也上臉書po文，「致范瑋琪，你丈夫陳建州如果真像你聲明所聲稱『是個正直的人』，明天早上太陽會從西邊升起來！要不要打賭？」「對了，忘了妳當年怎麼吹牛哈佛畢業，如何被本人揭穿的嗎？！」並註記「一家假貨」。

周玉蔻除了發文，還回應網友留言稱，「她(指范瑋琪)知道自己的老公什麼貨色」，其實這段期間，周玉蔻本人一直坐在台北地檢署偵查庭外，被記者發現後，仍持續緊盯著手機訊息，不願發表任何回應，直到法警點呼周玉蔻，才關閉手機進庭。

▲周玉蔻在發表這篇臉書文的同時，正在北檢等候檢察官開偵查庭。（圖／翻攝臉書周玉蔻）

據了解，周玉蔻所經營的《放言傳媒》在2021年起，針對東元集團黃茂弘與黃育仁父子爭奪經營權之爭發表了多篇報導，2022年東元父子關係解凍和解後，東元電機控告周玉蔻涉嫌加重誹謗罪，檢察官為此在29日下午開庭，並傳喚現任菱光科技董事長黃育仁出庭作證，庭後周玉蔻立即打開手機持續查看訊息，未發一語，僅黃育仁2度向記者說「謝謝」，婉拒受訪說明案情。

▲菱光科技董事長黃育仁為周玉蔻被控案出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）