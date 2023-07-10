北京「無人計程車」正式上路　試辦區達500平方公里

▲無人計程車試辦範圍擴大。（圖／新華社）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸積極發展新能源汽車及自動駕駛技術，北京近日也將開辦「無人計程車」試點區，涵蓋500平方公里的區域。北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室於7日宣布，正式開放智能網聯乘用車「車內無人」商業化試點，企業在達到相應要求後可在示範區面向公眾提供常態化自動駕駛付費出行服務。

「車內無人」商業化試點的開放將進一步促進智能網聯乘用車的發展和應用。這一技術的推廣和應用對於提升交通運輸的效率和安全性具有重要意義。它可以提供更加便利的方式，降低交通事故的風險，並為城市交通擁堵問題提供解決方案。

同時，這也是對自動駕駛技術和智能交通領域的重要探索和實踐。通過商業化試點，可以進一步推動相關技術的研發和創新，為未來的交通出行提供更智能、綠色、安全的解決方案。

北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室表示，針對車內無人全流程管理方面，先行區將進一步加強對自動駕駛企業商業化服務能力的考核，增強對車輛安全運行、接管次數方面的指標考核；新增專家評審機制，對企業的應急能力和安全營運能力進行評審。

北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室還說，同時也將強化日常監管，要求參與企業一對一在遠程配備駕駛人，對遠程駕駛人及安全專員的職責分工做出更加嚴格的規範，加強對企業的日常監督；也會嚴格執行處罰機制，建立清零機制、退回機制，嚴格關鍵技術指標考核，確保對企業違規操作、違反要求等行為進行及時有效處罰。