壯男導遊活活被熱死！　昏迷前堅持帶完行程

▲北京太熱，男導遊帶團期間中暑，送醫不治。（圖／CFP）



記者林郁婷／綜合報導

北京近日持續高溫，曾創下連續3天最高溫度突破40度的歷史紀錄。一名49歲男導遊日前帶領一組研學團參觀頤和園，剛進去一個小時，就感覺身體不舒服，但是仍堅持帶團走完行程，直到結束後才倒下，送醫搶救後仍不幸離世，死因為熱射病。

根據《紅星新聞》報導，這名被稱為龔哥的男子，從事導遊工作超過20年，過去都是帶歐洲旅遊團，疫情後才轉接大陸國內團，在同事間相當受尊重。當天北京中午12點氣溫35度至36度，龔哥帶著一對研學團到頤和園，一個小時後雖然感覺身體不適，仍秉持著敬業的態度，耐心為所有人解說。



同事劉姓男子表示，他從遊學團那邊了解到，當時一行人從頤和園出來，準備前往餐廳吃午飯，在遊覽車上時龔哥已經不太說話，到了餐廳，所有人都下車後，司機才發現他已經昏迷，緊急打電話求救，然而還是晚了一步，目前由同事們幫忙處理後事。

另一名旅行社同事劉姓女子透露，龔哥是家中獨子，母親幾年前患上阿茲海默症，平時都會和父親到療養院探望，他生前為人開朗熱心，身體素質也很好，連坐十幾個小時飛機後，直接帶團也不是問題，如今突然去世，讓所有人措手不及。

據了解，「熱射病」又稱為重症中暑，是一種突發性症狀，死亡率高達40%至50%，對於50歲以上的人來說，死亡率更是達到70%左右。