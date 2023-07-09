北京熱門景點「缺門票」惹民怨　半夜守電腦也搶不到

▲北京熱門旅遊景點面臨「缺門票」問題。（圖／翻攝自新華社）



記者林郁婷／綜合報導

北京是不少人的旅遊首選地，各個旅遊景點一直很受歡迎，然而遊客變多後，導致「缺門票」的情形出現，很多熱門景點的票都需要提前幾天搶，有時就算半夜守在電腦前也搶不到，讓民眾感到很無奈。對此，北京市公園管理中心已祭出應對措施。

《澎湃新聞》報導，大陸多家線上旅遊平台預估，今年有望迎接近5年來最多旅遊人次，數據也顯示，暑假往北京的機票訂購量較2019年同期增長三成，飯店預訂量則是大增6倍之多，更有消息指出，北京每日接待旅遊團數量已達1200個。

遊客增加的同時，也出現了新難題，「不缺遊客缺門票」。許多準備出去玩的人抱怨，傳統熱門景點門票都需要搶，「機票、酒店都搞定了，就是行程敲不定，搶到了故宮的票，國博（國家博物館）的票又沒了」。

據了解，有些景點需要提前一週搶票，有些則是提前5天，而放票時間通常在下午5點、晚上8點以及半夜12點，種種情況都讓民眾很難搶票。

現代人習慣出門旅遊前先預約好門票，除了是為了提前做好行程規劃，也能避免到現場被黃牛騙錢，但今年北京的景點門票預約遭到很多人吐槽，一是出遊人數暴增，可預約門票數量卻仍然很有限，再來是每個景點預約管道與放票時間都不同，有的甚至在半夜，造成大眾困擾。

北京市公園管理中心近日指出，「頤和園、天壇等市屬公園將動態調整放票量，並及時將退票、爽約票回填票池」，部分景區可延長開放時間，「通過豐富多彩的文化活動，錯峰滿足部分遊客的遊覽需求，同時點亮夜經濟增加景區收入」。

不只北京，其他旅遊景點也有門票不夠的問題，最好的解決方法就是，各地挖掘新的旅遊資源，以北京為例，除了去故宮、長城、頤和園，具有歷史的胡同、名人故居或遺跡也是新選擇，根據自身資源特色，來滿足遊客不同的旅遊需求。