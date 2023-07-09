　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京熱門景點「缺門票」惹民怨　半夜守電腦也搶不到

▲▼北京熱門旅遊景點面臨「缺門票」問題。（圖／翻攝自新華社）

▲北京熱門旅遊景點面臨「缺門票」問題。（圖／翻攝自新華社）

記者林郁婷／綜合報導

北京是不少人的旅遊首選地，各個旅遊景點一直很受歡迎，然而遊客變多後，導致「缺門票」的情形出現，很多熱門景點的票都需要提前幾天搶，有時就算半夜守在電腦前也搶不到，讓民眾感到很無奈。對此，北京市公園管理中心已祭出應對措施。

《澎湃新聞》報導，大陸多家線上旅遊平台預估，今年有望迎接近5年來最多旅遊人次，數據也顯示，暑假往北京的機票訂購量較2019年同期增長三成，飯店預訂量則是大增6倍之多，更有消息指出，北京每日接待旅遊團數量已達1200個。

遊客增加的同時，也出現了新難題，「不缺遊客缺門票」。許多準備出去玩的人抱怨，傳統熱門景點門票都需要搶，「機票、酒店都搞定了，就是行程敲不定，搶到了故宮的票，國博（國家博物館）的票又沒了」。

據了解，有些景點需要提前一週搶票，有些則是提前5天，而放票時間通常在下午5點、晚上8點以及半夜12點，種種情況都讓民眾很難搶票。

▲▼ 。

現代人習慣出門旅遊前先預約好門票，除了是為了提前做好行程規劃，也能避免到現場被黃牛騙錢，但今年北京的景點門票預約遭到很多人吐槽，一是出遊人數暴增，可預約門票數量卻仍然很有限，再來是每個景點預約管道與放票時間都不同，有的甚至在半夜，造成大眾困擾。

北京市公園管理中心近日指出，「頤和園、天壇等市屬公園將動態調整放票量，並及時將退票、爽約票回填票池」，部分景區可延長開放時間，「通過豐富多彩的文化活動，錯峰滿足部分遊客的遊覽需求，同時點亮夜經濟增加景區收入」。

不只北京，其他旅遊景點也有門票不夠的問題，最好的解決方法就是，各地挖掘新的旅遊資源，以北京為例，除了去故宮、長城、頤和園，具有歷史的胡同、名人故居或遺跡也是新選擇，根據自身資源特色，來滿足遊客不同的旅遊需求。

ET快訊
連7震！　一周內還會有「規模四以上餘震」
快訊／大安區離奇墜樓　母子雙亡！
快訊／11:31發生4.5「極淺層地震」！　最大震度4級
61歲大咖男星爆「再婚年輕女粉絲」！　親密合照曝光
別吃了！好市多起司驗出致癌物　退貨方式出爐
星二代殺警服「外役監」　侯友宜要賴清德負責：政客以蒼生為念
明明養5隻狗！3歲女兒一直說「家裡沒有寵物」　原因超感動
UNIQLO「免費好康」不用歸還！　會員：沒說真的不知道
快訊／《大學生》班底無預警宣布結婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京熱門景點「缺門票」惹民怨　半夜守電腦也搶不到

陸千萬人口城市「公車停運」！公司嘆「財政緊張」：暫無力恢復

湖北山體滑坡9人失蹤！　土石瞬間崩塌「地貌殘破變形」

何立峰晤葉倫　中方對美方制裁限制措施表達關切

陸高速公路「黑熊突闖出」撲車！　駕駛夫妻猛撞墜溝車毀人傷

兩岸學子舞動青春　攜手齊心唱響未來

女旅客胸形怪怪的　海關一查她「絲襪包5活蛇」藏內衣

「發光迪奧哥」手機藏內褲作弊　褲襠射出一道光…淪全校笑柄

李玟笑臉迎人卻已得憂鬱症　醫師提醒：「微笑憂鬱症」值得關注

塑膠管猛插後門！便秘男「滿肚膿液」忍2天休克…醫一看操作驚呆

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

小薫談黑人捲性騷：我是邊緣人！　遭經紀人爆「被排擠」她超慌XD

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

徐懷鈺、A-Lin合唱《不要再孤單》　擺脫低潮...Ella淚喊：她回來了！

北京熱門景點「缺門票」惹民怨　半夜守電腦也搶不到

陸千萬人口城市「公車停運」！公司嘆「財政緊張」：暫無力恢復

湖北山體滑坡9人失蹤！　土石瞬間崩塌「地貌殘破變形」

何立峰晤葉倫　中方對美方制裁限制措施表達關切

陸高速公路「黑熊突闖出」撲車！　駕駛夫妻猛撞墜溝車毀人傷

兩岸學子舞動青春　攜手齊心唱響未來

女旅客胸形怪怪的　海關一查她「絲襪包5活蛇」藏內衣

「發光迪奧哥」手機藏內褲作弊　褲襠射出一道光…淪全校笑柄

李玟笑臉迎人卻已得憂鬱症　醫師提醒：「微笑憂鬱症」值得關注

塑膠管猛插後門！便秘男「滿肚膿液」忍2天休克…醫一看操作驚呆

連7震！一周內還會有「規模四以上餘震」　氣象局曝1異常現象

調皮柴亂入當陪讀生！雙手搭在課本上露牙燦笑：老師這一題我會

酒駕累犯休假「整天喝高梁」　隔日騎車上班滿身酒味慘了

「以為罐罐被偷吃」愛貓氣暴走　奴才PO晚餐照笑翻一票人：難怪！

國1台中段連續火警！休旅車燒到剩車架...邊坡惡火一度全線封閉

蘿莉塔挺7月肚拍寫真！　「胸前開深V」超火辣...曝懷孕改變外表

驚險片！台中男酒駕逆向撞路邊3車　挨撞車主神反應逃過一劫

機場電動走道「吞人腿」事故原因找到了　女旅客截肢後重新學走路

快訊／身上還帶著奶嘴！台北大安區女抱兒墜樓　母子倒地雙亡

2024大選維安「3＋1」編組11月亮相　採購槍響偵測、無人機干擾器

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

塑膠管猛插後門！便秘男滿肚膿液忍2天休克

女旅客胸形怪　海關查她絲襪包蛇藏內衣

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

李玟總是微笑　醫：微笑憂鬱症值得關注

陸高速公路「黑熊突闖出」撲車！　駕駛夫妻猛撞

宏都拉斯：正尋求大陸投資200億美元鐵路項目

兩岸學子舞青春　攜手齊心唱未來

他作弊褲襠射出一道光…淪全校笑柄

中國「臉基尼」狂賣30萬件　微博爆紅

女上海地鐵大罵中國！遭男乘客鎖喉制伏

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

小手被繼母按到滾水裡煮爛！小兄妹長期受虐

更多熱門

相關新聞

范瑋琪演唱會退票「倒賺780？」　背後真相曝

范瑋琪演唱會退票「倒賺780？」　背後真相曝

歌手范瑋琪近日因為丈夫捲入爭議當中而遭出征，原先預計舉辦的演唱會宣布取消，門票也能退費，消息引起一陣討論。先前有網友在網路上發布消息，以500元的價格轉售1,280元的門票，讓人不禁好奇是否「能倒賺780」，話題引發討論後，立即有內行人回應，這種情況應該是不會發生。

害24人困印度！旅行社「說說雷旅伴」遭酸

害24人困印度！旅行社「說說雷旅伴」遭酸

小琉球屬離島　旅遊+免稅店購物一次滿足

小琉球屬離島　旅遊+免稅店購物一次滿足

旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　理由惹怒整團人

旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　理由惹怒整團人

壯導遊被熱死　昏迷前堅持帶行程

壯導遊被熱死　昏迷前堅持帶行程

關鍵字：

北京旅遊景點門票

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

林志玲爆退圈　AKIRA證實：她希望待在家

《大學生》班底無預警宣布結婚！

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

苗栗騎士鐮刀襲警！腳中彈狂逃被逮

男撞郵務車遭把手插頭慘死　影片曝光

即／北市出現1.5m天坑！休旅車爆胎

等外帶想喝自助飲料被拒！客人：付一樣的錢耶

塑膠管猛插後門！便秘男滿肚膿液忍2天休克

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面