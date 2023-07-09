40度高溫「包場」逛長城　法音樂劇帥哥戴斗笠遮陽爆紅

記者任以芳／綜合報導

全球暖化加上「聖嬰現象」，地球出現10萬年來最熱氣溫，世界各國包括大陸出現異常高溫現象，尤其北京今年特別炎熱。結果，來自法國音樂劇演員大衛班（David Ban)不怕熱，頭戴斗笠，頂著北京40度高溫逛長城，還拍下影片開心分享自己一人包場。

陸媒釋出影片顯示，大衛班6日前往北京長城景區，頭戴斗笠防曬，裝扮相當接地氣，興奮的鏡頭展示「包場」長城好風景，大呼「我在長城上！」接著滿意的大笑，送出飛吻給網友們，相當逗趣。

▲法國音樂劇帥哥40度高溫包場逛長城 。（圖／翻攝 介面新聞）

從影片明顯看出，當天真的很熱，平日或假日人山人海的長城，罕見空曠「零遊客」，而且現在還是暑假期間，因為由此時的北京正值酷暑，7月氣溫屢次衝破40度。

頂著大太陽爬長城，大衛班「壯舉」讓不少大陸網友留言誇讚太勇敢，「兄弟，我就問你熱不熱」「不到長城非好『汗』」「法國人是旅遊特種兵吧」「你真的避開了高峰期」

據悉，大衛班主演的法語原版音樂劇《羅密歐與朱麗葉》正在全大陸巡演，近日在北京天橋藝術中心演出，他在劇中飾演維羅納親王一角，趁著休息時間逛長城，不怕熱的壯舉在大陸一下子爆紅。

▲大陸北方地區持續飆高溫 。（圖／翻攝 大陸中央氣象台官網）

大陸氣象中央氣象台今（9）日06時繼續發佈高溫橙色預警，河北南部、河南北部、山東西北部、浙江東南部、福建東北部及內蒙古西部等局地可達40度以上高溫。

陸媒報導指出，大陸各地今白天，華北大部、黃淮、江南大部、華南以及四川盆地、湖北西部、陝西中南部、甘肅中西部、寧夏北部、內蒙古西部、新疆吐魯番和南疆盆地東部等地有35度以上的高溫天氣，其中，華北中南部、黃淮大部、江南中部和東部及內蒙古西部等地部分地區最高氣溫37到39度，河北南部、河南北部、山東西北部、浙江東南部、福建東北部及內蒙古西部等局地可達40度以上。

今年大陸北方地區高溫天氣持續加劇，不只北京飆破40度，河北南部和河南北部一帶是北方高溫的核心區域，部分地區的氣溫可能達到或超過40度。例如，鄭州未來4天將持續高溫，今明最高氣溫甚至可能超過40度。

河北、河南昨下午部分地區也打破歷史紀錄，河北武安市、河南林州市氣溫都達到43.3度，創下當地的最高氣溫紀錄。另外，江南、華南等地的相對溼度較大，高溫搭配高溼度容易造成體感溫度超過40度，民眾中暑現象十分明顯。