「賴神勸童」出自他手！　今再嘆賴清德又假又會演：7年都沒變

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德8日前往東海商圈時就「巧遇」2名大學生上前感謝他補助私立大學學費的政策，卻引來各界質疑雙方碰面是刻意營造的畫面。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，7年前他看到賴清德身為台南市長，颱風天在路邊勸一個小女孩趕快回家，覺得太假了，所以做了「賴神勸童」的圖酸他，沒想到那個又假又會演的政客到現在都沒變。

賴清德日前才拋出補助私立大學學費，8日前往東海商圈時就「巧遇」2名大學生上前感謝，其中一人卻被發現為東海大學學生會長，並曾出席記者會討論相關政策，儘管雙方都已澄清都是巧合，但當時也在現場的民進黨台中市議員曾威又被抓到有示意學生說話的詭異手勢，再度掀起討論。

葉元之指出，賴清德若連巧遇學生都要造假，就知道他不是真誠的政治人物，是過度包裝的政客，沒有中心思想，凡事只想到選舉利益，所以年輕時從政喊「台灣獨立萬歲」，壯年時推動台獨被視為「台獨金孫」，但現在為了選總統，卻改口說中華民國已經獨立，可見他的中心思想是個騙，標準政客。

葉元之說，影片中學生問賴清德如何提升私校辦學品質，賴清德竟然答不出來，只回答教育部未來會提計畫來輔導私大，又去扯說政府的錢是補助學生不是補助學校。可以看得出來，賴清德就是一個大草包，只會用撒錢的方式討好學生，但做過行政院長及副總統的他，對於如何改善高教卻一竅不通。

葉元之回憶，2016年9月某天台灣因颱風狂風暴雨，賴清德做出錯誤決策，早上不放假，將學童置於危險之中，等到學生上了半天課才宣布放假。這時網路上流傳一張照片，是賴清德在路邊勸一個小女孩趕快回家，當時他和現任桃園市政府副秘書長金志聿看到覺得實在是太假了，決定做圖酸他，因此才有了「賴神勸童」，沒想到，7年後的今天，「賴神勸童」這個圖又被很多人提及，這代表就是賴清德都沒變，依舊是七年前那個又假又會演的政客。