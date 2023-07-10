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自稱「板橋囡仔」　郭台銘憶童年：「組藍白兩隊」冒險救隊友

▲▼ 郭台銘【為台為民全民造勢】板橋場。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了讓世人了解自己的童年歲月，鴻海創辦人郭台銘昨（9）日晚間在臉書以《板橋囡仔：諸葛四郎的童年》為題發文，表示小時候板橋與慈惠宮才是他世界的中心；且父母雖然是外省人，但出去外面跟朋友玩就講台語，因此第二個會講的是台灣話。郭也指出，受到漫畫《諸葛四郎》、《大嬸婆》的影響，會組成藍白兩隊展開「殺刀」遊戲，冒險去營救被俘虜的隊友。

郭台銘發文表示，每逢有人問起他的成長歲月，立時當刻總能侃侃而談一套熟練的說法，在慈惠宮出生，在廟埕玩陀螺、打彈珠，每天看著人潮持香參拜，每次在說這段故事的當下，他的腦海其實還漲滿了各個鮮明的人影，那些再熟悉不過的人與景，歷歷在目，然而一時半刻間，總是無法說清楚，「人生至此，我想要好好寫出這段孩提歲月。」

郭台銘寫道，一九五○年十月十八日他出生在台灣板橋。板橋，台語唸作「枋橋」，早期城裡的人要來板橋做生意，要跨過公館溝，便在溪上架設木板橋，「枋橋」因此得名，這是他從小便熟知的地名典故。那時外人總說，一橋之隔的台北是熱鬧的中心，但他從來不以為然，「對我來說，板橋與慈惠宮才是我世界的中心。」

郭台銘表示，小時候有一段時間，他是跟著外婆住，可是外婆不會講台灣話，只會講山東話、煙台話；所以，他第一個會講的是外婆的山東話，第二個會講的是台灣話。等到就讀了小學，才開始學注音符號，國語算是他會的第三種語言。郭也說，那時，他回家講的是山東話、煙台話，出去外面跟朋友玩，就講台語。外婆不會講台語，出外買東西，常會帶他去做翻譯，甚至還靠他和賣菜的殺價，「有時候殺價成功，外婆會給我兩三毛的零用錢，那時會覺得自己立了好大的功勞。」

郭台銘回憶，他爸媽雖然是外省人，但一家人並不是住在眷村，所以也和大家一樣，國語台語都交雜著使用。一九五八年始，漫畫家葉宏甲在《漫畫大王》連載知名的《諸葛四郎》，和隨後劉興欽推出的《大嬸婆》系列，成為童年時追捧的課後讀物。受到諸葛四郎與真平的影響，國小時期，他一下課就會差不多有二、三十個同學，成群結隊相約去林家花園玩「殺刀遊戲」。

五○年代，慈惠宮附近那一帶，堪稱板橋最早發展的蛋黃區，郭台銘指出，現在的國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園），在他小學時還沒有整頓，裡面很多違章建築，很多假山都還在，便成為同學們玩樂的天堂。在林家花園玩的「殺刀遊戲」，就是用手當成劍，像劍客般互相砍殺。先猜拳分成藍白兩隊後，就開始「殺刀」，那個人要是被殺到身體或是腳，就算死掉，死掉就被抓去俘虜營裡當俘虜。被抓去俘虜營的人，大家也可以冒險去營救，一旦摸到被俘虜的隊友，就等於救回來了。

郭台銘感慨，羅大佑〈童年〉那句知名的歌詞，「諸葛四郎和魔鬼黨，到底誰搶到那支寶劍」，是漫畫裡的情節，也是他們的童年。當年，一下課後大夥就跑去玩殺刀遊戲，直到滿頭大汗，然後回家晚飯吃一吃，洗澡洗一洗，又去老師家上課補習，「我從大嬸婆身上學到台灣人的智慧與溫厚，從諸葛四郎身上學習俠義精神，這段歲月是我小學最難忘的成長時光。」

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