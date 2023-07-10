曝教育部審定結果！　王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台大社科院長蘇宏達教授日前再次要求教育部、台大校方將林智堅、鄭文燦、陳明通的審定報告，公諸於世以昭公信，檢舉立委王鴻薇今（10）日對此表示，自己前幾天也發文宣告過了，包括鄭文燦的論文，不排除自己檢視對照，以及第三方機構驗證，今再出示新證據，證明余正煌與其指導教授李碧涵，都沒有違反學倫與抄襲，要勸台大校方與教育部，念及台大校方全體師生，與台灣高教界的名聲，早日懸崖勒馬，將真相公諸於世。

王鴻薇說，既然台大不公布真相，那就從另一個角度，來揭露陳明通、林智堅、鄭文燦這對敗壞校譽師徒，證據就是從自己這邊所出示的兩張檢舉結果的回函，林智堅的抄襲案件總體而言牽涉到四個人，分別是林智堅與其論文指導老師陳明通以及余正煌和他的指導老師李碧涵，很明顯的台大調查報告，余正煌與李碧涵檢舉結果都「不予成立」，文件內容也說得很清楚，不同意余正煌有抄襲林智堅和違反學倫行為，但陳明通林智堅都被認定有錯。

王鴻薇直言，其實無論是鄭文燦、陳明通、林智堅哪一位，違反學倫的論文內容、審定結果都在網路上找得到，事情也早就人盡皆知，事發至今台大校方、教育部對於相關人等袒護，可以說是毫無意義的意氣之爭，只要一天不公告真相，只是持續讓台大與教育部，名譽受到傷害，獲利的也只是這些民進黨的高官。

▲公布教育部審定結果！王鴻薇：涉案所有人只有林智堅、陳明通違反學倫。（圖／王鴻薇提供）