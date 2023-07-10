曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲才宣布29日要在約400人場地舉辦「KP SHOW」演唱會，近日卻爆料自己原本想辦在台北流行音樂中心，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了。」對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，柯文哲擔任台北市長任內，市府就核定北流不得租借為政治相關的活動，如今卻暗指北流是太監揣摩上意，「我覺是很讓人難過的」。

游淑慧說，北流目前董事長是黃韻玲老師，她是柯前市長任內聘請的。北流的經營方式是行政法人，有非常大獨立管理營運的權限，與小巨蛋不同，這是柯前市長任內制定，而北流的租借辦法和營運規章，從2021年開始就明定不得租借為政治相關的活動，這也是柯前市長核定的。

游淑慧指出，這不只針對柯主席，而是針對任何人，其實台北很多場館都有類似的規定。中立就是一切依規定辦理。相信如果今天還是柯市長，應該也會支持北流依規章辦理，現在卻說北流世態炎涼，暗指他們是太監揣摩上意，「言語傷人勝於刀傷，一位本應最了解他們的前市長，卻這樣指控她們……我覺是很讓人難過的。」

台北市文化局長蔡詩萍10日也回應，北市府歡迎各種不同訴求的藝文團體申請場地，但就是不可以做政治活動，柯文哲卻拿北流當政治操作的箭靶，讓他非常遺憾。