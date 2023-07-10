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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲的危機正要來臨」　媒體人分析：稍有不慎將被夾殺墜落谷底

▲▼柯文哲出席眾青論壇- 青年改變的力量，會前受訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日多份民調超前，甚至來到第一名，引來各界關注，不過，資深媒體人黃揚明認為，他的危機正要來臨，像是他喊出的聯合政府，之後都有挑戰，「稍有不慎，就可能被藍綠夾殺、墜落谷底。」

黃揚明說，國會最大黨推薦閣揆當然符合政治穩定的邏輯，但若在沒有任何一黨過半的狀況下，民進黨為國會最大黨，柯文哲接受民進黨推薦的閣揆人選，那麼對現在渴望政黨輪替，而將希望投射到柯身上的選民來說，是否會因此猶豫？

黃揚明指出，聯合政府是柯文哲的主要政見，如何組成聯合政府當然是論述的重中之重，在民眾黨不可能在國會獲得多數的前提下，若柯文哲想被視為在野陣營的共主，要如何取得平衡，會是柯文哲維持支持度很重要的關鍵議題。

黃揚明認為，如果柯文哲沒能說服對他有期待，又反對民進黨的選民，那麼支持度勢必會碰到瓶頸，甚至開始掉落。

至於北流租借，黃揚明表示，依柯文哲任內訂定的規定，就是不能用在政治活動，他借不到，其他陣營也一樣借不到，用「太監」這樣的辭彙攻擊相關主事者，只是突顯自己氣度狹小。快言快語或許可以讓仇者痛、親者快，但在治國理念與選戰策略之間，若不小心，就將面臨危機。

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