日本5縣接「避難指示」！破紀錄大雨轟九州　福岡、大分災情最慘

▲日本九州大雨，各地災情慘重。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

梅雨鋒面滯留導致九州地區降下致災性大雨，而福岡縣、佐賀縣、大分縣更發生線狀雨帶，造成至少6條河川溪水暴漲。由於豪雨可能造成人身安全，當局也截至目前為止已對廣島縣、山口縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣等5個縣發布「避難指示」，其中福岡與大分更有部分地區接獲更高等級的「緊急安全確保」。

九州北部發生線狀雨帶，福岡縣、大分縣10日上午發布「大雨特別警報」，猛烈雨勢將持續停留在九州北部，因此直到晚間仍可能發生土石災害、淹水、河水暴漲等情形。九州北部6小時內累積雨量超過300毫米，儘管雨雲會逐漸往東邊移動，但是由於這次的雨量恐突破歷史紀錄，因此仍可能會爆發洪水。

中國地區的廣島縣、山口縣以及九州地區的福岡縣、佐賀縣、大分縣，除了部分地區接到第3等級的「高齡者避難」外，大多數地區已分別接獲第4等級的「避難指示」。高齡者避難指的是，避難時比一般人需要花更多時間的長者、行動不便人士或是住在危險區域的居民應該率先避難；避難指示指的則是在周遭環境近一步惡化前，全體居民皆要立刻避難。

其中福岡縣、大分縣目前雨勢最為驚人，而福岡縣朝倉市、浮羽市、小郡市、久留米市、添田町、大刀洗町、東峰村、那珂川市以及大分縣的日田市更是接到更緊急的第5等級「緊急安全確保」。緊急安全確保代表根據目前情況已經無法安全避難到其他場所，因此最好躲在自家2樓以上且位於山坡或斷崖另一側的房間，亦或是移動至堅固的高樓。

▼日本避難指示等級區分。（圖／氣象廳）

