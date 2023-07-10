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面試餐廳假日工讀！竟要填「6大申論題」笑翻網：是應徵董事長吧

▲▼應徵工讀賺外快！她面試見「6大申論題」　網笑翻：比台積電還難。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女子應徵餐廳假日工讀，被要求填6大申論題，照片驚呆網友「你是應徵假日董事長喔」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

不少學生會利用7、8月暑假的空閒時間，應徵工讀存錢或賺取未來的生活費，有一名女網友表示，她近日應徵某餐廳的假日工讀，不料面試時竟要寫「6大申論題」問卷，讓她看了立刻放棄面試。其他網友看了照片後也紛紛驚呼「工讀寫這，我還以為妳應徵儲備店長」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，她近日到某餐廳應假日工讀，不料店家竟要求她填寫一張列有6大申論題的問卷，讓她非常傻眼，「面試假日工讀，還要寫這東西，我只不過是想要多賺個生活費啊」、「看到這個，我就跟員工說，我先不面試了！」

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至於問卷的6大申論題題目為何，分別如下：
一、未應徵本公司以前，您的工作職務為何？有多久經驗？現在應徵什麼職務，如與先前不同，請說明為何轉職？並具備何種專長。
二、請試說明最近二次離職的原因，請用80至150字說明。
三、試說明，上一個工作從上班打卡開始，到下班打卡離開，你都做些什麼，以每日、每週、每月試說明之。
四、你認為在公司工作中，您最在乎那幾樣事情？
五、試對本公司的印象及公司營業方向加以說明，並說明你為何應徵此職位？需要多少時間進入工作狀況，分析已知的學習困難以及能承受的工作內容。
六、如果我需要三封推薦函，您會找誰推薦？請您提供三個人的姓名及聯絡電話，以供我查證您的過去資歷。

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲女子應徵「餐廳」假日工讀，一見要填6申論題，立刻放棄面試。（圖／翻攝自免費圖庫PIXABAY）

貼文一出立刻引發網友熱議，有一派網友認為，「這案例就很成功的篩選掉一個怕麻煩的員工了」、「很好啊，看寫的態度跟內容就知道適不適任了，連求職都態度高傲，很難做好服務業吧」、「如果連這個問卷都不想填，那工作上會有多認真，我是不信啦」。

另一派網友則認為，「這個問卷奴性不高，真的沒有辦法填」、「假日工讀是要多複雜」、「誇張這是時薪一千是嗎」、「面試台積電也沒寫這麼多廢話」、「主要是第六點，想騙個資吧」、「找個工作還要被身家調查，好扯」、「工讀寫這個，我還以為妳應徵儲備店長」、「笑死，是應徵假日董事長喔」。

▼網友回應。（圖／翻攝自臉書）

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