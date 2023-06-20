菜鳥妹暗沉「素顏直衝面試」　人資說話了！曝2點超重要

▲原PO不會化妝，想問可否素顏面試。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

近日不少新鮮人陸續收到面試通知，而一名妹子求問，她要應徵美編的工作，打算素顏直衝面試，畢竟平時沒化妝，就怕硬塗美妝品會破壞五官容貌，反讓自己更扣分，因此想問「素顏面試會不會很失禮？」對此，有人資直言，不化妝也可以，「不會因為你有化妝就特別喜歡你，主要是談吐和能力」。

一名女網友在Dcard表示，她是今年的畢業生，目前投了很多履歷，也順利收到對方的面試邀約，於是上網爬文面試禮儀，都建議上妝比較妥當，但偏偏原PO不會化妝，平時只擦防曬就出門，因此讓她糾結不已。

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原PO說，應徵職缺是平面設計與美編類型，至於她皮膚不是到很好，且有毛孔粗大、痘疤、唇色暗沉及眉毛偏少的狀況，就怕手殘上妝反扣分，因此想求問「不知道自己該不該化...素顏面試會不會很失禮？」

底下網友兩派看法，「上淡妝會好一點！可以去妝髮店或請朋友協助，基本的眉毛修好（雜毛修除），眉毛畫好（有眉毛五官立體度會提升），臉上瑕疵、黑眼圈遮瑕、上一點唇膏讓嘴唇有血色」、「可以從現在開始練習，測試妝的持久度避免時間一久就浮粉，我是底妝、淡腮紅、眉毛（蜜粉定妝）和口紅這樣而已」、「至少要看起來有氣色的，如果整個人很暗沈沒起色，就覺得很沒精神」。

另一派則認為，「我同學根本不會化妝，還是找到年薪破百的工作」、「不會，整齊乾乾淨淨即可，我也都沒有化妝」、「出社會到現在我換過4個工作，每個都只有上防曬當底妝遮瑕而已」、「不會啊，男生都可以素顏，女生也可以，都什麼時代了」。

對此，內行則回應，「我目前是在科技業招募部，我覺得不用（化妝），以你習慣為主即可。平常沒有習慣化妝，突然要你化妝可能還會翻車，像我覺得不用畫到眼線眼影，也看過有人畫得像歌仔戲，那種反而很扣分；有沒有化妝沒那麼重要，HR每天看那麼多人，不會因為你有化妝就特別喜歡你，主要是談吐和能力」。

▼人資認為，比起外貌，更重視面試者的談吐與工作能力。（圖／翻攝Dcard）

