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中藥商調劑權案　前立委邱垂貞10日入監...臉書千字文：問心無愧

▲中藥商調劑權案定讞，前立委邱垂貞10日入監

▲前立委邱垂貞長年推動臺灣民主。（資料照／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨籍前立委邱垂貞於臉書指出，纏訟16年的中藥商案同案被起訴立委都已無罪定讞，他一直期盼司法還其公道，未料，竟被判3年10個月定讞並於明(10日)入獄。邱垂貞表示不服判決，控訴此案為冤獄。長年推動臺灣民主的邱垂貞，是繼1979年美麗島事件的牢獄之災後，再次入獄，熟悉其為人的各方人士也紛紛為其抱不平！

現年72歲的邱垂貞為人熱心、重情義，對利相當淡泊，相識友人皆知；年輕時，為追求台灣民主坐苦牢，現因為中藥商團體發聲，臉書友人紛紛抱不平，咸認再次入監是冤獄！尤其是邱垂貞近年患有心臟病、重度憂鬱症等病症，憂心其入監服刑，身心健康是否能承受？

▲中藥商調劑權案定讞，前立委邱垂貞10日入監

▲邱垂貞臉書發出千字文表示，持續爭取平反。（圖／擷取自邱垂貞臉書）

邱垂貞臉書發出的千字文內容如下：

我一生奉行民主自由，只求問心無愧。年輕時，我為追求台灣民主坐苦牢，現在，竟然因為弱勢團體發聲，被陷入冤獄，實在痛心。

20多年前，中藥商公會仍是個弱勢團體，許多中藥從業人員從小拜醫學徒取得生存專業。中藥在中國已有五千年歷史，自神農大帝嚐百草，將各種天然的藥材《調配》成各種治病的藥方。《調配》和《調劑》不同，《調劑》是西藥將各種化學粉末組合成藥方。

《調配》是天然食材，是物理作用，如《十全大補湯》，是將十種天然藥材組成，《四神湯》是將四種天然藥材組成。然後熬成湯藥治病，幾千年來皆如是！

而當時衛生署在配套措施未臻完善，就貿然提出的《中藥103條款》，竟剝奪中藥從業人員的《調配權》，限制其只能賣《成藥》。

我完全認同無論中西醫，政府應該要為國人健康把關，但當時所提出的藥事法法案內容並不合理，一旦草率通過將會致使全國上萬人失業，一萬多家中藥店立即倒閉！

我親二哥是超過40年的中藥從業人員，亦是中藥商公會的常務理事，全台灣許多的中藥商在當時所陷入的生存困境以及生活挑戰，我格外能理解與同情。

我因父親早逝，從小到大就受我二哥無微不至的照顧，二哥對我恩重如山，我為報答兄長恩情，及全國萬家中藥店的基本生存權，於是領銜提案修改《103條款》由政府成立各種中藥從業人員訓練班，經由考試讓中藥從業人員取得合理的《調配權》。

台灣從來都沒有《中藥師》的設置，只有《西藥師》，因此經常發生中藥店向西藥師借牌的怪象。….…經過立法院三讀通過，有170位立委投下贊成票。

當年年中修改通過103條款，適逢年底立委改選，於是中藥商公會便分別給30位立委幾十萬或上百萬的《選舉政治獻金》表達他們的感謝。《政治獻金》是合法的選舉贊助行為，又當時26年前，根本沒有所謂的《選舉政治獻金法》規範選舉贊助行為的細節。當時適逢選舉將近，中藥商故拿給我二哥政治獻金，說要給我做為選舉之用。

提案修法是立法委員的天職，遇到不合理挺身而出，也是我從政一向秉持的理念。我當初提案修法，以及在立法院修法過程，一點也沒想到金錢報酬之事，更沒有提到金錢報酬之事。直到修法通過，選舉將近，中藥商公會才捐獻！

當年特偵組（現已因違憲而被立法院修法廢除）竟然以貪污治罪條例的「對價關係」在毫無證據力的情況下，法官自由心證，一口咬定我是因接受中藥商公會的賄賂才提案修法，而起訴我。

這個官司纏訟16年，一再更審，我的身心飽受折磨，全家生活陷入極度困頓。同案被起訴立委都已無罪定讞。我一直期盼司法終究會還我公道，沒想到近幾天竟突然定讞！

這16年來，我們全家陷入愁雲慘霧的痛苦中，我的政治前途也完全被斷送！連兩個女兒到美國紐約留學都必須向銀行貸款八百萬，一生兩袖清風一窮二白！也因為纏訟16年讓我身心俱疲，身體狀況百病叢生致使陷入重度憂鬱症的煎熬中！

司法之誤判，不公竟至如此！令人心痛不已！我從政以來孑然一生，自始至終，坦蕩磊落。法官的不當宣判能禁錮我的身體，但不能限制我捍衛自己清白的自由。我不服，我無罪，我會持續透過各種管道為這個冤案上訴，直到司法還我清白為止！

我一生災難連連，美麗島事件的牢獄之災受盡嚴刑拷打的皮肉之痛，纏訟16年的中藥商官司又讓我陷入重度憂鬱及經濟困境的身心煎熬！此刻我必須痛心疾首地向各位暫時告別，此一不白之冤又要開啟我另一段的人生折磨，我自信俯仰無愧於天地之間，感謝大家長期對我的關愛，期待來日再相逢！

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