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韓美女網紅慘死柬埔寨！　警還原現場曝「內褲穿反」疑遭性侵

▲。（圖／翻攝自韓網）

▲ 娥英被發現陳屍水溝，嫌犯為中國夫婦。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／編譯

南韓33歲直播網紅娥英（아영，音譯）6月初和友人到柬埔寨旅遊，幾天後卻遭人棄屍水溝。南韓電視台SBS時事節目《想知道真相》訪問專家及柬埔寨當地警察，發現她可能遭受性侵。

綜合韓媒報導，娥英6月2日和一名友人入境柬埔寨，4日前往一對中國籍夫妻在金邊經營的博康診所吊點滴、注射血清，以提升免疫力，接受血清治療時疑似癲癇發作而死，6日被發現陳屍金邊郊區水溝。警方根據包裹屍體的紅布上殘留的指紋，循線找到這對中國夫婦，將兩人依棄屍等罪嫌逮捕。

《想知道真相》節目中援引負責此案的當地警察說法指出，娥英的死因研判為窒息死，懷疑是藥物副作用導致，「屍體沒有拷問等外傷痕跡，藥物檢查也呈陰性」，但屍體被發現時「沒有穿內衣，內褲則是穿反的狀態，因此懷疑她曾遭受性侵」。

涉案的中國夫婦向警方供稱，娥英在診所突然癲癇發作身亡，也坦承開車將遺體載往水溝棄屍。製作單位找上目前被拘留的中國男子，對方聲稱，娥英當時要求幫她打針，但他沒有照做，且娥英身上已經有其他打針的痕跡。

男子指出，娥英後來沒有打針就睡著，他過去查看時卻發現她口吐白沫，已經失去意識，雖然馬上餵食急救藥物及供氧，娥英最終仍不治身亡。他還強調，「我承認棄屍，因為當時很驚慌、害怕又沒錢，因此受罰是理所當然的，但我妻子什麼都不知道」。

但專家根據監視器畫面，認為他的妻子不可能不知情，且推測「會選擇棄屍就代表他們還做了需要負起更大責任的行為」。

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