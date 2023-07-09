A片群組跳通知！男主角全是老公　她驚覺：直到婚前1個月還在賣

▲女子借用老公的筆電，意外發現祕密。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名新婚8個月的少婦日前借用丈夫筆電處理工作時，意外發現男方的Telegram跳出通知，一開始她因為尊重丈夫隱私，並未查看訊息，但卻發現對方是女子。於是她打開查看，竟發現多個不雅的性愛影片，而片中男主角全是自己的丈夫。

根據《星洲網》報導，這名結婚才8個月的人妻日前透過推特匿名分享了這段荒唐的經歷。她表示，從來沒有想過自己一直景仰且深愛的人，竟在背後做出這種齷齪事，嚴重違背她的宗教信仰。她有一天借用丈夫的筆電工作，然而過程中卻發現丈夫的Telegram帳號一直跳出通知。

一開始她不以為意，且為了尊重丈夫的隱私，並未想要打開訊息查看，然而她卻發現訊息的發送者竟是女生的名字。她說道，「打開電腦一連上網路，電腦就跳出訊息通知，最初我並沒有理會，因為這是他的隱私，沒想到卻看到有女人發訊息給他。身為妻子的我當然會起疑。」

她指出，訊息內容是有關內容合作以及免費互惠等事宜，當時她疑惑不已，自己的丈夫什麼時候成為網路上的內容創作者了。於是她繼續查看Telegram內的訊息，才發現3個性愛頻道，裡面則是有各式各樣的不雅性愛片與照片，而男主角全都是她的丈夫。

原來她的丈夫長期透過推特與Telegram提供性服務與拍攝性愛影片，而這些人全都是他的「顧客」。她的丈夫自結婚1個月前開始，就再也沒有上傳不雅性愛片到這些頻道，儘管如此，枕邊人的行為仍讓她感到難過，但她不想直接開口，只能冷暴力對方，直到丈夫親口與她坦承這些事。

丈夫表示，希望她能夠體諒，接受自己的過去，而女子雖心碎不已，但仍努力嘗試接受丈夫的過去，並將此事當作婚姻的一個考驗。