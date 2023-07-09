機場電動走道「吞人腿」事故原因找到了　女旅客截肢後重新學走路

▲女旅客被迫當場截肢。（圖／翻攝臉書Don Mueang International Airport-DMK）

記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷廊曼國際機場（DMK）上月發生恐怖意外，一名女旅客在電動走道上跌倒，左腳竟遭捲入輸送帶，被迫當場截肢保命，如今必須重新學習走路。初步調查結果顯示，電動走道的金屬踏板螺栓鬆脫，可能就是事故主因。

6月29日，57歲女旅客被行李箱絆倒後，左腿被捲入電動走道輸送帶，現場截肢脫困後緊急送醫，但考慮到可能的併發症，被醫師判定無法接回斷肢。

兒子吉提拉（Kittirat）透露，57歲的媽媽現在像孩子一樣「重新學走路」，「我媽媽每天步行15分鐘，每天都必須練習…儘管發生了這一切，她還是一樣美麗。我希望她很快就能跑得比我還快。」不過，母親仍將提告機場未妥善維護設施，害她失去一條腿。

泰國農業大學教授威拉查（Weerachai Phutthawong）被請來協助調查此案。他指出，電動走道的金屬踏板上共有4顆螺栓，但其中3顆都已經鬆脫，根本無法發揮固定效果，進而形成不正常縫隙，才導致受害者跌倒後左腿捲入、卡在機器中，造成嚴重傷害。

當地警方仍在持續蒐證調查，但警察局長阿迪雷克（Adirek Thongkaemkaew）指控，上周就要求機場提供監視器畫面，迄今卻仍未收到任何證據，「機場在先前的案件中一直都很配合。我們將持續提出提供監視器畫面的要求。」

事故發生後，廊曼機場關閉所有電動走道，並發布聲明表示，管理高層已經前往普密蓬醫院（Bhumibol Hospital）探望受害者，「廊曼機場對這起事故深感悲痛，已經準備好完全負起責任，並且承擔醫藥費及賠償金額。」

《鏡報》形容，泰國是廣受歡迎的國際旅遊觀光地點，國內經濟也迅速成長，因此國營企業「泰國機場」（AOT）堪稱「全球最有價值的機場營運商」。但是，儘管每年都從旅客及航空公司身上獲取龐大收益，機場卻彷彿停留在1970年代，幾乎沒有太多翻新、創新或設備升級。