花蓮大橋改建工程動工！耗資24億耗工期逾3年　預計2026年完工

▲台11線花蓮大橋改建工程動土祈福典禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局陳文瑞局長3日於台11線花蓮大橋改建工程舉行動土祈福典禮，參加觀禮人員有花蓮縣徐榛蔚縣長、傅崐萁立法委員、鄭天財立法委員、縣議員、地方各鄉鎮長、各鄉鎮代表及地方受邀民眾等，另特別邀請一、二代橋歷任段長、主任及郭素英耆老共同見證時代風華及建設展望，場面洋溢期待及歡樂氣氛。

▲公路總局陳文瑞局長（中）、花蓮縣徐榛蔚縣長（左四）及立委傅崐萁（左三）皆出席典禮並持鏟動土。

花蓮大橋一代橋、二代橋於民國57年及91年通車，位於花蓮縣吉安鄉及壽豐鄉交界處，其橫跨花蓮溪，因橋體結構老舊且位於嶺頂斷層，2018年受到0206強震影響，雖可維持通行，然考量橋梁使用年限、提升橋梁安全可靠度及符合河川治理需求，重建已刻不容緩。

公路總局以「安全、景觀、人本、生態」為花蓮大橋改建工程設計考量，並採耐震度高的鋼箱型橋梁型式，雖受近期國際情勢、物價上漲等因素，公路總局第四區養護工程處仍積極辦理採購發包，順利於今年5月完成決標，3日上午於花蓮大橋辦理簡單隆重的動土祈福，正式動工。

▲花蓮大橋受0206強震影響，雖可維持通行，然考量橋梁使用年限及符合河川治理需求，重建已刻不容緩。

台11線花蓮大橋改建工程橋樑總長595公尺，其中花蓮大橋重建後為鋼箱型梁，橋寬24.8公尺，包含雙車道、機慢車道及人行道，另包含排水工程及其他附屬工程等。完工通車後，提供安全、舒適、便捷以及完善之交通服務設施，並強化公共運輸發展。

本工程設計單位為台灣世曦工程顧問股份有限公司，監造單位為建業工程顧問股份有限公司，承包廠商為利德工程股份有限公司，主體工程經費23.93億元，工期1200日曆天，預計2026年完工。公路總局要求施工團隊積極籌備，務必在兼顧安全與品質的前提下，全力達成2027完工通車之政策目標。

