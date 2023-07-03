　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮大橋改建工程動工！耗資24億耗工期逾3年　預計2026年完工

▲台11線花蓮大橋改建工程動土祈福典禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲台11線花蓮大橋改建工程動土祈福典禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局陳文瑞局長3日於台11線花蓮大橋改建工程舉行動土祈福典禮，參加觀禮人員有花蓮縣徐榛蔚縣長、傅崐萁立法委員、鄭天財立法委員、縣議員、地方各鄉鎮長、各鄉鎮代表及地方受邀民眾等，另特別邀請一、二代橋歷任段長、主任及郭素英耆老共同見證時代風華及建設展望，場面洋溢期待及歡樂氣氛。

▲台11線花蓮大橋改建工程動土祈福典禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲公路總局陳文瑞局長（中）、花蓮縣徐榛蔚縣長（左四）及立委傅崐萁（左三）皆出席典禮並持鏟動土。

花蓮大橋一代橋、二代橋於民國57年及91年通車，位於花蓮縣吉安鄉及壽豐鄉交界處，其橫跨花蓮溪，因橋體結構老舊且位於嶺頂斷層，2018年受到0206強震影響，雖可維持通行，然考量橋梁使用年限、提升橋梁安全可靠度及符合河川治理需求，重建已刻不容緩。

▲台11線花蓮大橋改建工程動土祈福典禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

公路總局以「安全、景觀、人本、生態」為花蓮大橋改建工程設計考量，並採耐震度高的鋼箱型橋梁型式，雖受近期國際情勢、物價上漲等因素，公路總局第四區養護工程處仍積極辦理採購發包，順利於今年5月完成決標，3日上午於花蓮大橋辦理簡單隆重的動土祈福，正式動工。

▲台11線花蓮大橋改建工程動土祈福典禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲花蓮大橋受0206強震影響，雖可維持通行，然考量橋梁使用年限及符合河川治理需求，重建已刻不容緩。

台11線花蓮大橋改建工程橋樑總長595公尺，其中花蓮大橋重建後為鋼箱型梁，橋寬24.8公尺，包含雙車道、機慢車道及人行道，另包含排水工程及其他附屬工程等。完工通車後，提供安全、舒適、便捷以及完善之交通服務設施，並強化公共運輸發展。

▲台11線花蓮大橋改建工程動土祈福典禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

本工程設計單位為台灣世曦工程顧問股份有限公司，監造單位為建業工程顧問股份有限公司，承包廠商為利德工程股份有限公司，主體工程經費23.93億元，工期1200日曆天，預計2026年完工。公路總局要求施工團隊積極籌備，務必在兼顧安全與品質的前提下，全力達成2027完工通車之政策目標。
 

ET快訊
Apple被要求「全身脫光」！她揭25年前傷疤：加害者已得到
警「住家搜出毒品」　被記2大過免職
烏克蘭揭俄4軍機「墜毀真相」
快訊／Apple痛心發聲！解答「跟黑人關係」
快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標
12星座「7月運勢」曝！
下體流湯3天！他認了「危險性行為」回診醫驚見紅斑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

分享廳舍綠化推動經驗　新北攜手台中共朝淨零目標邁進

把關外銷水生動物疾病　新北動保處定期採樣監測

新北淡水漁樂季開跑　體驗深度旅遊左岸風情

史上最小清潔隊員「15歲錄取」　桃園環保局：月入3萬3000元起

花蓮大橋改建工程動工！耗資24億耗工期逾3年　預計2026年完工

確保資訊安全　南消將建立無線電通訊系統加密

台東原住民文化創意產業聚落　劉秀貞「丹寧的旅行」個展

台南東山174線重機飆速200　白河警：嚴加取締

飢餓三十「齊飢體驗車」　開到南科國際幼兒園！

雲林縣機車定檢通知推e化　明年起全面停止寄發定檢通知明信片

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

姊妹發現瘦弱奶貓暖置紙箱　隔天開門驚見牠攀門求收編

分享廳舍綠化推動經驗　新北攜手台中共朝淨零目標邁進

把關外銷水生動物疾病　新北動保處定期採樣監測

新北淡水漁樂季開跑　體驗深度旅遊左岸風情

史上最小清潔隊員「15歲錄取」　桃園環保局：月入3萬3000元起

花蓮大橋改建工程動工！耗資24億耗工期逾3年　預計2026年完工

確保資訊安全　南消將建立無線電通訊系統加密

台東原住民文化創意產業聚落　劉秀貞「丹寧的旅行」個展

台南東山174線重機飆速200　白河警：嚴加取締

飢餓三十「齊飢體驗車」　開到南科國際幼兒園！

雲林縣機車定檢通知推e化　明年起全面停止寄發定檢通知明信片

《黑澀會》Apple被要求「全身脫光」！她揭25年前傷疤：加害者已得到教訓

郭雪芙曝「美麗消水腫秘訣」，無水蔬菜料理好吃又健康

台南1警涉吸毒「住家搜出毒品」　警局火速懲處記2大過免職

勞力士也「挺」的人工智慧　海洋保育專屬「珊瑚園丁」

Apple親揭和大牙「隔空交戰原因」！　坦承：沒想到變成這樣

分享廳舍綠化推動經驗　新北攜手台中共朝淨零目標邁進

Apple難過發聲！解答跟黑人關係「沒不正常」：你們抹黑的是一個女生清白

把關外銷水生動物疾病　新北動保處定期採樣監測

歐洲新創越野車將推「霸氣皮卡」！英國速度節亮相　台灣有望導入

烏克蘭透露俄軍4軍機「墜毀真相」：愛國者防空系統跨境出擊

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

地方熱門新聞

史上最小清潔隊員15歲錄取　月入至少3.3萬

高雄分局長令「驅趕」喝酒民眾

安平警攜手店家要讓青少年健康過暑假

午後雷雨狂炸　桃園提前防汛排除淹水

青春專案首次聯合稽查

「台南祭」創銷售額逾140萬日圓

年薪300萬男盼找豐腴女友　原因曝

省很大好康多！TPASS通勤定期票售量增加中

道路交通新制上路　花蓮警曝4核心內容

福容桃園慶16歲　推住房驚喜和餐飲優惠

來新北玩公園　景觀處推薦3大遊戲場

塞50座畜牧場！再建肉雞場　村民怒炸

停車糾紛2男當街互毆慘遭壓制送辦

郭台銘感恩之旅現身台南

更多熱門

相關新聞

耗資6億3千萬　花蓮警勤科技大樓正式入駐

耗資6億3千萬　花蓮警勤科技大樓正式入駐

花蓮縣警察局警勤科技大樓入駐典禮，30日上午在熱鬧且隆重的氣氛下舉行，由縣長徐榛蔚及警察局局長呂世明共同主持，立法委員傅崐萁服務處執行長林宗昆及警察局同仁共同參加。

環評通過！國3增八德交流道　拚119年完工

環評通過！國3增八德交流道　拚119年完工

北市最老行政區「3都更案上膛」　大咖睽違20年再推案　

北市最老行政區「3都更案上膛」　大咖睽違20年再推案　

大同區廢墟變黃金　他加價730萬搶持分背後目的曝光

大同區廢墟變黃金　他加價730萬搶持分背後目的曝光

全台老屋5年增加130萬戶　學者籲積極都更：還能抑制房價

全台老屋5年增加130萬戶　學者籲積極都更：還能抑制房價

關鍵字：

花蓮大橋改建動工耗資工期曆天完工

讀者迴響

熱門新聞

大牙收私訊曝「黑人私下攻擊」：並不意外

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

芳療師指控NONO「無套性侵」

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

快訊／潤娥親揭「和俊昊真實關係」！　雙方時隔1小時正式回應

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面