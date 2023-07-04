台灣觀巴遊縱谷有好康！加碼贈台灣好行　多重優惠玩遍花東

▲縱管處針對廣大橘世代及銀髮族群，推出贈送台灣好行縱谷花蓮線套票，盡遊縱谷好山好水美麗景點。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局為活絡疫後國旅市場及增進國境開放後自由行旅客旅遊之便利性，自今年7月1日至12月31日推出「台灣觀巴2人同行1人免費」優惠方案，縱管處同步響應，針對廣大橘世代及銀髮族群推出「花東縱谷台灣觀巴好康加碼送」活動，自即日起至10月15日止，參加配合加碼活動旅行社業者之台灣觀巴遊程，且年齡為50歲以上之熟齡族群，即贈送台灣好行縱谷花蓮線套票！

加碼活動為縱管處與2家旅行社業者特別合作推出，適用台灣觀巴路線包含「明利旅行社」的花東縱谷網美聖地半日遊、縱谷鳳林慢城一日遊、太魯閣自然人文探訪一日遊、太魯閣景觀步道探訪一日遊、花蓮網美秘境一日遊，「翔天國際旅行社」的玉里赤科風情半日遊、秘境-瓦拉米古道半日遊、富里六十石山半日遊、花東縱谷南段一日遊等9條，遊程內容可至台灣觀巴官網參考。

符合加碼活動資格者，旅行社業者將依所參與之台灣觀巴遊程，分別贈送對應的台灣好行縱谷花蓮線一日券或半日券套票（數量有限，送完為止），一日券可遊覽慶修院（週一休館，改至松園別館）、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水，半日券則可尋訪豐之谷自然生態公園、林田山林業文化園區及立川漁場等，讓遊客以最超值的優惠，玩遍花東地區最具代表性景點。但需注意，若遊客已參與觀光局台灣觀巴2人同行1人免費優惠方案，並同時適用加碼活動，2人同行1人免費之2位遊客僅可獲贈合計1人份的台灣好行縱谷花蓮線票券，以上贈品於遊客搭乘台灣觀巴時，現場發送。

縱管處郭振陵處長表示，「台灣觀巴」是觀光局輔導旅行業者推出的套裝旅遊行程，提供國內外旅客自各大交通場站及飯店接送至國內各主要觀光景點之交通旅遊服務，並具有「低成行人數，車上提供無線網路WIFI、專業導覽解說」等專人專車貼心服務的特性；「台灣好行」則是專為旅遊規劃設計的景點接駁公車服務，且縱谷花蓮線屬於郵輪式公車，提供有別於一般到站即離的傳統公車模式，原車帶您走到哪、玩到哪，只要搭上縱谷花蓮線郵輪式公車，就可以最輕鬆、便捷、零負擔的方式遊玩。

郭振陵強調，本次所推出的加碼優惠將兩項旅遊資源結合，希冀可以提供國人，特別是熟齡族群一個自在暢遊花東的新選擇，邀請大家呼朋引伴一起來趟難忘的花東之旅！

