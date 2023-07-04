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鳴日號險晃出軌！運安會揭「施工不慎、超速」2肇因　台鐵懲處6人

 ▲鳴日號經過花蓮南平到萬榮路段發生瘋狂騰空跳動。(影片／讀者提供)

 記者李姿慧／台北報導

去年6月11日台鐵鳴日號行經花蓮南平至萬榮間，驚險騰空跳動，國家運輸安全調查委員會調查報告近日出爐，肇因揭鐵道局包商施工不慎致道碴鬆軟、台鐵司機員超速逾30公里，列車有出軌風險。鐵道局事後第一時間已懲處6人，台鐵局則在調查後也將司機員、機車助理暫停駕駛工作，並記申誡，另也懲處4名主管。

台鐵鳴日號觀光列車去(111)年6月11日行駛至花蓮南平至萬榮間，發生發生鋼軌下沉，以及列車通過時產生上下異常晃動，有出軌風險，所幸無人員傷亡。由於當時交通部鐵道局正在該處施作雙軌工程，鐵道局第一時間坦言，因包商抽換鋼軌工程擾動地基，列車受到影響，當晚立即進行砸道強化路基。交通部事後也進行行政調查，認定鐵道局施工上有疏失，事後針對6名主管進行懲處。

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國家運輸安全調查委員會也立案調查，調查報告6月底出爐，點出2大肇因，第一，包括施工人員於執行道岔區之軌枕抽換作業，未將光纖電纜通過軌枕處道碴填滿，且使用挖土機代替中型砸道車，無法將軌枕下方道碴空隙砸實，造成底部道碴鬆軟及橫向阻力不足，完工營運後該道床前已承受18輛運行列車載重輾壓，造成鋼軌產生目視可見之局部下沉現象。

第二肇因則指向台鐵司機員超速，運安會表示，事故列車兩節電力機車頭重量超過一般電車組約2倍，並以每小時83公里車速行駛，超過慢行區域速限每小時50公里，最後造成列車明顯上下晃動，有列車出軌的風險產生。

▲▼鳴日號去年行經花蓮南平至萬榮間，車輪驚險騰空跳動。（圖／讀者提供）

▲鳴日號去年行經花蓮南平至萬榮間，車輪驚險騰空跳動。（圖／讀者提供）

對此，台鐵局今(7月4日)表示，去（111）年6月11日因鐵道局工程，鳴日號6046次觀光列車行經花蓮南平至萬榮間發生異常晃動，司機員未依規定限速行車，及機車助理未適時提醒司機員依規定速限行車，相關人員已立即調整職務暫停駕駛工作，並予以申誡二次處分。

此外，台鐵局表示，司機員的主管包括段長、副段長、指導主任、指導工務員也予以申誡一次處分。另已加強全體司機員教育訓練及考核，防止類似情事發生。後續將依據運安會調查報告所列改善建議進行檢討改善。

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