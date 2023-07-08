民眾黨高層被爆詐欺前科+慣老闆　他舉王世堅名言：根本詐騙集團

▲民眾黨組織部主任宋雲飛。（圖／翻攝自Facebook／宋雲飛 談天論政）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨組織部主任宋雲飛日前被爆料是一名劣跡斑斑的慣老闆，更曾犯詐欺得利罪被判拘役。對此，民進黨前青年部主任吳濬彥7日舉議員王世堅名言，「騙子生涯的終極目標，就是組成詐騙集團」。吳直言，一個矢言超越藍綠大談新政治的政黨，卻起用了一堆詐欺、詐騙背景的成員，這真是台灣政治發展到現今最弔詭的地方。

對於宋雲飛被爆有詐欺前科、是慣老闆，民眾黨發言人李頂立說，民眾黨對這件事態度，就是司法上該怎麼樣就怎麼樣；宋雲飛現在是組織部的長官，不是民眾黨的老闆，民眾黨的老闆只有柯文哲。

吳濬彥舉王世堅2019年名言，「騙子生涯的終極目標，就是組成詐騙集團，繼續騙，一直騙，一路騙，一起騙，獨騙騙，不如「眾」騙騙！」

吳濬彥指出，柯文哲身邊沒什麼人才眾所皆知，但一個矢言超越藍綠大談新政治的政黨，卻起用了一堆詐欺、詐騙背景的成員，還能夠被許多年輕人所喜愛與支持，這真是台灣政治發展到現今最弔詭的地方。

吳濬彥表示，不太懂，所以只要柯文哲本人沒涉入詐欺詐騙，這個黨的組成充斥著詐欺前科背景或來自詐騙集團的就沒有問題了？宋雲飛不僅是組織部主任處理全國組織，還身兼青年委員會主委負責KP黨的青年發展事務。

吳濬彥指出，來自詐騙「仟和億」的楊寶楨都能做黨發言人；以詐術使開標發生不正確、判刑確定的楊喬安可以提名議員參選當KP黨戰將選舉。還有其他五花八門前科的，犯恐嚇危害安全罪還是妨害自由罪的黨提名人或擬參選人，「前科大軍說要超越藍綠，你們真的不覺得哪裡怪怪的嗎？」

吳濬彥直言，柯文哲其實更像邪教，組織擁有邪教共同的特徵。一樣有教主崇拜，一樣打著歪理邪說跟謊言騙局，不斷製造社會對立，反政府、反社會。KP這個詞對照他們的黨組織成員，更適合的標語是 Keep Pretending（保持虛假）。