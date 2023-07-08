正妹鄰居搭訕「照三餐問候」！保全以為遇真愛　1年後現況超淒慘

▲李男和倩倩的合影。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

在陝西西安某商場做保全的李姓男子，1年多前在自家社區的買菜群組，被一個名叫「倩倩」的正妹鄰居加為好友。兩人火熱聊天、一起打遊戲……，很快墜入愛河。1年間，「倩倩」以聘金等理由，讓李男先後轉帳和購物花費20餘萬元（約新台幣84萬元），之後便將男方徹底拉黑並不知去向。直到最近，李男滑手機，居然發現未婚妻的結婚影片。

據《紅星新聞》報導，李男今年37歲，離婚後獨自撫養一個孩子，目前在西安某商場做保全。2021年12月，李男租住的社區買菜群組裡，有一個名叫「倩倩」的女人主動加他的微信，照三餐問候，「剛開始她對我很熱情，經常噓寒問暖。」

加上微信後，「倩倩」便經常找李男聊天，有時還邀約打遊戲，他們常在線上玩遊戲，一來二去，兩人從網友變成線下熟悉的朋友。

「剛認識時覺得她性格還挺大方，朋友也多，人緣不錯」，李男表示，自己與「倩倩」單獨約會的機會其實很少，因為對方總是會帶上她的董姓男閨蜜（化名）或者女閨蜜。「倩倩」有時候還會給李男分享自己跳舞的影片，影片中，她留著粉色短髮。李男表示，自己在線下見到「倩倩」時，她留著黑色長髮，但真人和影片裡差距不大。

▲倩倩多次向李男要錢。（圖／翻攝自紅星新聞）

就這樣，李男墜入了愛河。隨著兩人感情的日漸升溫，李男提出想正式交往。然而，「倩倩」卻表示自己年紀大了，現在只想結婚，不想談戀愛，「她說她談過的戀愛都失敗了，一個人很孤獨，想找個人結婚生孩子。」

李男透露，他於2019年11月和前妻離婚，認識「倩倩」時已經單身了一段時間，當時想找對象的心情比較急迫，便開始著手準備訂婚事宜。然而，在他每次提出要雙方家人見面一起商量訂婚時，「倩倩」都以各種理由百般推脫。

李男回憶，2022年4月，「倩倩」和男閨蜜董男相繼表示，如果李男想證明愛她，就給她買條項鏈。據李男提供的購買紀錄顯示，4月2日，他前往商場買了條價值15418元（人民幣，下同）的項鏈，「當時我想當作求婚禮物。」

同年4月6日，李男再次送給「倩倩」一個價值16406元的黃金手鐲。李男出示了該手鐲的購買紀錄，「當時我猶豫過，但她說她喜歡金子，我就被她說動了。」4月7日，「倩倩」讓李男向支付寶帳號「曾某彬」轉帳40000元，並表示以後就不用再給自己買金子了。後來，他在查看自己的轉帳紀錄時，才發現曾某彬是某珠寶店的經營者。

▲警方已經立案調查。（圖／翻攝自紅星新聞）

據天眼查，該珠寶店位於福建省龍岩市新羅區，經營者名為曾某彬。2022年7月13日，該店曾因「個體工商戶未按照《個體工商戶年度報告辦法》規定報送年度報告」，被龍岩市新羅區市場監督管理局判定為經營異常。

2022年4月10日，「倩倩」再次要求李男向其轉帳10010元。該電子回單顯示，當天他向帳戶名為徐某的銀行卡裡轉帳10000元，「當時只知道轉錢，沒仔細看支付寶轉帳明細，後來才發現每次的帳號接收人都是不同的。」

李男提供了他與「倩倩」男閨蜜董男在今年3月5日的電話錄音。錄音裡，董男表示「倩倩」最起碼有20個微信，支付寶帳號也有數個。李男提供的支付寶電子憑證也顯示，他曾向XX濤、XX萍、X安、XX英等多個不同的支付寶帳號轉帳。董男在錄音裡說，「我只知道她搞的事情見不得光，但是不知道她到底是幹啥的。」

2022年4月14日，「倩倩」稱希望與李男訂婚，並表示過幾天要帶上自己的家人與李男的家人見面。被幸福沖昏頭腦的李男，此後幾個月多次往女方指定的多個帳戶中，轉帳了數筆錢。他表示，多次轉帳都是為了娶「倩倩」的聘金。

2022年10月22日，「倩倩」以找朋友唱歌喝酒為由再次向李男要1500元，當時察覺到自己可能被騙的李男只給對方轉了200元，「倩倩」為此大吵大鬧，她表示如果李男對她連這點信任都沒有，那麼她不會再給李男打電話，不會再說任何一句話，「你要娶我，我還讓你娶，得黃金翻倍……，聘金不加倍，我不會讓你過來。」隨後，「倩倩」拉黑了李男的微信。

▲李男滑手機刷到倩倩結婚的影片。（圖／翻攝自紅星新聞）

2022年12月，「倩倩」重新加上李男的微信，並表示自己要來西安找他還錢。信以為真的李男向帳戶名為沈某的支付寶帳號轉了3000元，當作「倩倩」來西安的路費。12月24日，「倩倩」再次拉黑李男的微信，兩人徹底失去聯繫。李男稱，他給「倩倩」轉帳或購物共花掉20餘萬元。

「倩倩」失聯後不久，李男在某短影音平台一帳號發布的影片中發現了「倩倩」的身影。影片中，「倩倩」身著紅色衣服，作為新娘與新郎一起正在敬酒。2023年2月，自稱為「倩倩」老公的男子，用「倩倩」的手機給李男打來電話，對方表示李男挖了自己的牆腳，李男則表示想讓「倩倩」還回那20餘萬元。

今年年初，終於感覺自己被詐騙的李男找律師尋求法律幫助，希望「倩倩」盡快還錢。然而，律師卻告訴他，「倩倩」的電話號碼和身分證信息對不上號。於是，李男向警方報案。3月31日，當地派出所認為李男被詐騙一案符合立案條件，現在已立案偵查。