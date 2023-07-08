蕭敬嚴爆柯文哲「不一定選到底」　黃珊珊：有人坐不住開始放話

▲柯文哲競選總幹事黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨發言人蕭敬嚴在節目中爆料，民眾黨總統參選人柯文哲近日已與40多位國民黨的立委參選人見面，並稱「不一定要選總統到底」。對此，柯文哲競選總幹事黃珊珊8日批評，有人坐不住了，開始透過政論節目及新聞媒體放話，認為這樣做就能為選情裝上葉克膜，從谷底翻身，但「毫無技巧，全是感情」的放話，只會讓台灣人民看破手腳，凸顯無助。

蕭敬嚴日前在節目《前進新台灣》中談到，柯文哲私下與藍小雞會面時，自稱已拜會國民黨內40多位小雞，還提及「不一定要選總統到底」、「是為了顧民眾黨的政黨票」。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則駁斥，柯文哲參選人全力備戰，展現堅定決心，呼籲政黨政治應該誠實行事，不應為了政黨私利、刻意歪曲事實。

此外，黃珊珊今日也在臉書發文表示，柯文哲民調奪得第一名，民眾黨誠惶誠恐，只想著繼續努力，爭取民意，推動國家治理，努力團結台灣。然而，卻有人坐不住了，開始透過政論節目、新聞媒體放話，認為這樣做就能為選情裝上葉克膜，從谷底翻身，但大錯特錯，這種「毫無技巧，全是感情」的放話，只會讓台灣人民看破手腳，凸顯無助。

黃珊珊指出，民眾黨成立將近四年，靠著兢兢業業的經營與努力穩定成長，讓越來越多人看見，更獲得越來越穩定的支持。「以台灣為名，以民眾為本」是民眾黨的中心思想，「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」則是從政理念，未來的每一天，柯文哲的步伐只會更堅定，民眾黨的陣容只會更壯盛。