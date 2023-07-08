接到金溥聰請託電話　徐巧芯：「其實我不想」但不敢說不

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜團隊近期找了現任藍委費鴻泰、李德維，及新北市前立委吳育昇加入侯團隊；而國民黨台北市議員徐巧芯日前也透過直播透露，國民黨總統參選人侯友宜選舉辦公室執行長金溥聰邀請她進入侯團隊幫忙，至於幫忙何事，徐巧芯則說「大家之後會知道」。

徐巧芯日前在直播中表示，金溥聰那天打電話給她，跟她說他在侯辦的情況，對於外界說他小刀生鏽，他根本不在乎人家怎麼說，因為「生鏽的刀刺進去，帶破傷風的細菌，死得更快」。徐巧芯說，沒想到金跟她說完後，就在5日的記者會上說了。此外，徐巧芯也透露，金溥聰除了說出這句經典名言，也有請她過去幫忙，至於幫忙的事情為何？徐巧芯僅預告「大家之後會知道」。

徐巧芯進一步指出，當時金溥聰很客氣地問她一件事，然後找她幫忙，但她很老實地跟金說，「其實我不想，但你都這樣跟我說了，我能夠說不要嗎？不行，我必須說可以。」她說，媒體人黃暐瀚之前曾提及，金溥聰進來之後，包含她跟台北市議員鍾沛君都會入陣侯團隊幫忙，「確實金溥聰開口我不敢說不，因為說不的下場有多慘我知道。」

徐巧芯表示，之後她會邀請金溥聰上直播，他現在還在整頓侯友宜的競辦，聽說原本侯友宜團隊有分市府派跟競辦派，兩派之間有點內鬥，但現在金溥聰進去三天不到，已經有一群人被整肅了，所以基本上團隊內部已經差不多搞定了。