起底組織部主任反遭圍剿　民眾黨黨代表控遭「赤裸裸地性羞辱」

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起底組織部主任反遭圍剿　民眾黨黨代表指控遭「赤裸裸地性羞辱」

▲民眾黨組織部主任宋雲飛。（圖／翻攝自Facebook／宋雲飛 談天論政）

▲民眾黨組織部主任宋雲飛。（圖／翻攝自Facebook／宋雲飛 談天論政）

記者蘇晏男／台北報導

網路論壇「Dcard」有位匿名網友「貓貓頭社長」指民眾黨組織部主任宋雲飛是慣老闆，不僅曾被法院判犯詐欺得利罪，也是一名「柯黑」，而民眾黨昨（7日）表示目前也沒有解任宋的考量，而宋下午也透過臉書回應。不過，隨後「貓貓頭社長」再於Dcard發文回擊，並稱「在揭發了宋雲飛的前科之後，我被黨內的維穩派各種圍剿」。

貓貓頭社長6日晚間在Dcard指出，根據法院先前的判決紀錄，宋雲飛是劣跡斑斑的慣老闆，曾犯詐欺得利罪，拘役20天，易科罰金，此外還是黑心商人，也曾發表各種人身攻擊柯文哲的言論。

民眾黨發言人李頂立7日回應，柯文哲現在不會非常在意宋雲飛過去的言論，重點是宋現在的態度，以及在選戰關頭有沒有認真做事。對於網友指宋雲飛有詐欺前科，李頂立說，民眾黨對這件事態度，就是司法上該怎麼樣就怎麼樣，而事實上其遴選或聘用都有一定程序，目前沒有解任的考量。

宋雲飛同日晚間7時半在臉書說，十幾年前因他創業的公司短報了2000多元的勞健保費 ，而被簡易判決認定詐欺得利 ，也因此繳交了兩萬元易科罰金，這個錯誤是他心裡的痛。其他公司民事的案件，相關紛爭都依照法院的仲裁處理，至於4、5年前勞檢被政府糾正，他也會虛心檢討改進。

宋雲飛也說，認同是隨著時間更多理解而形成；過去他並不贊同執政黨的主張，但民眾黨成立後，漸漸欣賞柯文哲的政治理念，因此才加入民眾黨，投入組織部主任的輔選工作。

在宋雲飛臉書發文過後約一小時，貓貓頭社長再於Dcard寫道，宋雲飛的問題可不只這些黑紀錄，還有入職時明明簽署「台灣民眾黨地方幹部刑事紀錄切結書」，卻還是隱瞞前科，直到她5月底透過黨內檢舉信箱，把這些判決紀錄送上去之前，黨內對宋的這些前科幾乎一無所知。

對於宋雲飛的臉書貼文，貓貓頭社長表示，如果這是宋雲飛心裡的痛，那為什麼103年被判刑之後，105、109年卻還是繼續剝削勞工呢？都沒有悔過嗎？這個回應真的是有回跟沒回一樣。

此外，貓貓頭社長還說，「在揭發了宋雲飛的前科之後，我被黨內的維穩派各種圍剿」，包含把她跟網紅「四叉貓」並列，說出「一隻走菊花的；另外一隻未明」，讓她覺得「直接赤裸裸地性羞辱」。至於被罵髒東西，貓貓頭社長說，「我會查出他的身份，並提出刑事附帶民事的公然侮辱罪訴訟」。

根據四叉貓2022年12月15日臉書的發文指出，貓貓頭社長的真實身分就是民眾黨台北市黨代表吳予晴。

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