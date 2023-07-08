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遭郭辦駁斥「不實訊息」　黃光芹澄清：郭台銘確實有說會參選到底

▲▼資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

記者詹宜庭／台北報導

媒體人黃光芹日前指鴻海創辦人郭台銘將於7月23日宣佈參選，郭台銘辦公室於昨（7日）發出聲明駁斥，近期與選舉相關說法云云，皆毫無根據，是不實訊息，盼外界勿加以揣測。對此，黃光芹澄清，郭台銘確實有打電話給她，並說會參選到底，但在郭沒有明白表態之前，此事尚存有變數，「日後為避免橫生枝節，我提議也會同意，郭董和郭辦可以不再與我聯繫。」

黃光芹日前在政論節目上提及，請民調公司未來都做四腳督民調，因為郭台銘絕對會選，他在等723，換不換侯這個風波過了以後，他723就要宣布參選，而且他說他選一定選到底，且不管旁邊有人跟他講，都拉不過、拉不動。豈料，郭辦卻發聲明駁斥為不實訊息，盼外界勿加以揣測；近期與選舉相關說法云云，皆毫無根據。

黃光芹透過臉書發文回應，對於郭辦駁斥其說法，晚間看新聞發酵，決定把話說清楚。她說，新聞人基於與採訪對象之間的信任關係，不主動揭露對方私下的談話內容，但若遇主持人問及「郭董是否有打電話給妳？」、「他是說要選到底、還是獨立參選？」，她不能說謊也不容迴避，於是會根據親耳所聞加以證實。

黃光芹澄清，她在表述郭台銘未來動向時，曾經證實「郭台銘有打電話給我，說他會參選到底，且說要觀察7月23日前會不會換侯？我們有談到他還欠我一次專訪，他說預計排在7月26日或8月初。」不過，當她重聽在《新聞面對面》7月6日的發言，承認因為語速過快，言不及意，確實有提到郭會在7月23日宣布參選等字眼，「如果有媒體照章報導，或郭辦因此發文澄清，我不做爭執。」

然而，黃光芹也說明，有媒體完整摘錄她的前言後語，可清楚明暸，她並非指郭會在7月23日當天宣布參選，而是會等到7月23日全代會結束後明確表態，而且會參選到底，並建議以後民調最好做四腳督。

另外，黃光芹也澄清，她從未提過郭台銘近日要展開連署，郭台銘7日曾試圖與她互動，而她則提供郭六點分析及建議，就是「最好不要再往下走」。

黃光芹透露，郭台銘4年前突然退選，期間曾完全放棄參選念頭，直至今年農曆年前有人勸進，於是有了不同的想法。基於對人行為模式的觀察，以及郭辦的駁斥聲明，她研判，在郭沒有明白表態之前，此事尚存有變數，「日後為避免橫生枝節，我提議也會同意，郭董和郭辦可以不再與我聯繫。」

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