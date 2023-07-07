藍委批台電發「黑電」反映缺電　莊瑞雄：不用核電國民黨都有話說

▲核電廠。（資料照／台電提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團今（7日）舉行記者會，表示台電不但缺電，還使用輕柴油發電，偷偷摸摸使用核電廠內的「氣渦輪機」機組，卻未在電業年報上公告，形同「黑電」。對此，民進黨立委莊瑞雄7日回應，台電有完整說明，很明顯不是核電也不是黑電，現在供電非常平穩，對國民黨來說，只要不用核電都有話講。

對於「黑電」質疑，王美花表示，核電廠裡的氣渦輪發電機，都有相關規定，按照法規1年最高就是發720小時的電，氣渦輪發電機的發電，一直以來台電都是這樣執行，相關發電也在台電報告裡面很清楚呈現，歷年來每一年度發多少小時都有詳細記錄，台電都按照規定發電，這絕對不是核電，是輕柴油的發電。

對此，莊瑞雄表示，台電會完整說明，很明顯不是核電也不是黑電，國民黨這樣是比較不負責任的謾罵，對國民黨來說，只要不用核電都有話講。

國民黨質疑這是「缺電缺到要用黑電？」莊瑞雄回應，國民黨每天在立法院吹冷氣，各方各業大家都很努力，有沒有缺電要看國人感受，現在供電非常平穩。

莊瑞雄指出，政府也信誓旦旦講，不用再增加核電機組，讓相關機組如期除役、目前供電量穩定，國民黨就不必在這個議題上做不實指控，專業回應聽不下去，還造成社會恐慌。

莊瑞雄表示，企業對未來經營有擔心很合理，這考驗政府能源政策如何穩定滿足需求，目前政府有做到，國民黨這不叫杞人憂天，而是過度用能源議題做政治鬥爭，這非全民之福、非常不好。

莊瑞雄直言，政府現在做好電力穩定，民眾感受得到，各行各業也沒有聽到電力欠缺，這部分台電做得還算可以。