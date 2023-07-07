指台電昨還用核二備用機組發電　藍黨團：氣渦輪機發電「黑又髒」

▲洪孟楷、吳怡玎出席國民黨團7日記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（7日）舉行記者會，表示台電不但缺電，還使用輕柴油發電，偷偷摸摸使用核電廠內的「氣渦輪機」機組，每度電成本至少是10元以上，卻未在電業年報上公告，形同「黑電」。藍委吳怡玎指出，昨天下午2時，尖峰備轉容量為「綠燈」，但在台電各機組發電量網站上，出現核二機組淨發電量達40G/W，這代表核二備用機組被啟動了。

國民黨團7日上午舉行「缺電缺到用『黑電』？ 不缺電誰相信？」記者會，會中吳怡玎表示，監委調查興達電廠跳電釀成全台大停電事件，發現台電從2020年到2022年10月的34個月內，就有18個月，緊急啟動備用電源的核二、核三廠「氣渦輪機」機組。吳說，台電依然使用「黑電」，且是「又貴、又髒」的電，因為氣渦輪機組燒的是輕柴油，是比燃油、燃煤還要骯髒的發電方式，尤其是核電廠內的「氣渦輪機」機組，每度電成本至少是10元以上。

吳怡玎也表示，台電說沒有藏電，在台電網站上都可以看到即時運轉資訊，但即時運轉資訊無法回溯、無法查詢歷史資訊，監察院的調查報告不是指台電網站上沒有公告，而是電業年報上沒有公告，請台電不要唬弄人民。

對於台電稱，核電廠內的緊急氣渦輪發電機建置目的，是扮演廠內緊急電源，亦是廠內及區域內的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試，吳怡玎質疑，緊急的定義是備轉容量率達6%以下，也就是俗稱的「橘燈」，但昨天下午2時，尖峰備轉容量15.01%，為「綠燈」，但在台電各機組發電量網站上，出現核二機組淨發電量達40G/W，這代表核二備用機組被啟動了。

吳怡玎認為，現在根本不用看燈號，也不用看即時運轉資訊，只要天熱太陽下山，就是供電緊急狀況，這就是台灣缺電現況、電力供應不穩情況。

副書記長洪孟楷則表示，民進黨總統參選人賴清德曾說，緊急備用核電的主張，國人還以為是未來式，結果卻是現在進行式，核電廠的氣渦輪機組，已經使用併聯發電。

洪孟楷指出，原本的備用電源，結果是備用電常態，且長達18個月，這就是缺電的事實。台電早在2017年3月就告訴國人，為何核電廠經常在使用原本「備而不用」輕柴油發電的輕柴氣渦輪機組，因為必須調度供電，為何要調度使用？

洪孟楷認為，這就是缺電，因為缺電，必須使用輕柴氣渦輪機組併聯發電，台電又不敢列入電業年報，偷偷摸摸使用了18個月，台電必須對外說清楚。洪也說，要求王美花踹共，總統蔡英文10年不漲電價的已政策跳票，民進黨政府必須告國人，台電虧損有多嚴重？是否10月將再度調漲電價？

另外對於監察院彈劾台電基層員工，吳怡玎說，提醒監察院，台電基層員工是屬於公務人員嗎？屬於監察院彈劾對象嗎？洪孟楷則表示，敬告民進黨政府，不要「高層惡搞」、「基層扛責」，無論是513，還是303，難道監察院更應該被究責、彈劾的，不是應該制定錯誤能源政策的政府高層嗎？不是該是台電高層嗎。