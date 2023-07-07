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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

▲▼ 侯友宜上館長節目 。（圖／翻攝直播）

▲侯友宜上館長節目 。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日晚上將上網紅「館長」陳之漢直播節目，節目中侯友宜談到民進黨政府推的「房屋稅差別稅率2.0方案」，同時他也針對一直被外接稱為「文大包租公」的爭議做說明，侯友宜表示，那是他岳父將近五十年買的土地，不是炒地皮，也不是名下財產，「是娘家的」，錢也是太太的，「那不是我的，是娘家的」，後來蓋套房、出租，每一筆都有收據，也有繳稅，一切都合法。

針對侯的岳家位於陽明山的建物出租給文化大學當宿舍「大群館」質疑，侯友宜表示，他一直說得很清楚，那是他的岳父將近50年買的土地，也不是他名下的財產，是太太那邊的。除此之外，後來蓋套房出租，每筆都有收據也有繳稅，一切合法，從20幾年前就要求合法，而他那時也是刑警，不是政治人物。

侯友宜強調，監察院財產申報也很清楚，現在還有人藉這問題批評他，他講的都是事實，那邊幾年前就交給專業公司經營，他也不再碰，那是用出租套房方式，也是合法、有繳稅，現在還攻擊批評他，歡迎大家來檢驗。

另，對於關於民進黨忽然要居住正義，升囤房稅。侯友宜說，民進黨執政七年不做，現在要做，到底有沒有效果？囤房稅3.6％變4.8％，要針對的應該是多屋的族群，好好給予課稅，但最重要的是，真正能夠落實居住正義，不只是單用囤房稅，「早不做，現在才要做」，做了只是一小部分，「影響也不大」。

他說，真正的居住正義，是希望每人都有房子可住，住者有其屋，讓大家買得起，年輕人租金能以實價登錄方式透明化，列舉扣除額得稅，變成特別扣除額，讓租屋族減輕壓力。租金先享受減少稅，若再貸款利率能降低買得起，上有老、下有小，老、小照顧好，0-6歲國家養，減輕負擔後，薪資提高，房價不要再上漲。
 

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