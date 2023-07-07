上館長節目談廢死、居住正義、特偵組　侯友宜：上任後還給社會公平正義

▲侯友宜上館長節目 。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日晚上將上網紅「館長」陳之漢直播節目，節目中館長問到，「你贊成死刑嗎？」侯友宜說，「我從頭到尾都是反對廢死」，因為以前在辦案過程中，很多死刑犯表面上懺悔了，但是內心沒有懺悔，民進黨

說要進步，說要廢死，但從頭到尾有修法嗎？他們也不敢修，這不是妨害司法正義嗎？現在約有8成國人支持死刑，真的要給大家一個社會公平正義。

侯友宜今上館長直播節目，一開始侯友宜先提到他父親，從小他爸爸就是告訴他要誠懇做人，因此他個性就是這樣個樣子，一輩子就是做好當下的工作，「這是我爸爸給我的行為教育」。

館長再問到，侯友宜鮮少在外帶太太任美鈴，侯友宜說，他非常感恩惜福有這個老婆，學校畢業後，他一個人在台北，沒有親戚、朋友照顧她，後來是到太太家住，才與太太結婚，這幾十年來，他常因為警察工作沒有回家，還要冒生命危險，但是太太把家顧的很好，因此只有第一次選舉，他拜託太太出來，她才願意，因為她非常低調，「感謝她幫我生4個小孩，我這輩子最感謝的人就是我的太太」。

聊完輕鬆議題，館長接著說到，716遊行大家都很關心侯友宜態度，對於治安，侯友宜未來到底該怎麼做？為什麼民進黨做不到，侯友宜做得到？侯友宜說，「我當然做得到」，他是從基層起來，他知道辦案角度如何切進去，最重要的就是要把犯罪工具全部收到，要透過第三方支、法務部等單位，在面對組織犯罪時的態度要做一個調整，國內、外都要追出來，也要盯著犯罪手法，從源頭管起，後面就可以整體的來處理。

館長也問到未來如何辦特偵組？侯友宜說，未來一定都辦，只要官商勾結、黑金掛勾一定嚴辦，在不影響偵查不公的前提下，一定要做給全國民眾看，就算辦不出來也要跟大家說為什麼辦不出來，特偵組就是要用專案來管控。

「你贊成死刑嗎？」館長再問，侯友宜再說，「我從頭到尾都是反對廢死」，因為以前在辦案過程中，很多死刑犯表面上懺悔了，但是內心沒有懺悔，民進黨說要進步，說要廢死，但從頭到尾有修法嗎？他們也不敢修，這不是妨害司法正義嗎？該做就要做，不能逃避這個事實，現在國民約8成都支持死刑，真的要給大家一個社會公平正義。

另，被稱「侯大包租公」，侯友宜表示，那是他岳父將近五十年買的土地，不是炒地皮，也不是名下財產，「是娘家的」，錢也是太太的，「那不是我的，是娘家的」，後來蓋套房、出租，每一筆都有收據，也有繳稅，一切都合法。

他說，20幾年都要求一切合法，可以接受檢驗，當時他只不過是一個刑警，繳稅、有收據、經檢驗，監察院財產申報都有把他和太太財產講清楚，現階段還有人會批評，「這都是事實，歡迎大家來檢驗」。

接著談到民進黨忽然要居住正義，升囤房稅。侯友宜說，民進黨執政七年不做，現在要做，到底有沒有效果？囤房稅3.6％變4.8％，要針對的應該是多屋的族群，好好給予課稅，但最重要的是，真正能夠落實居住正義，不只是單用囤房稅，「早不做，現在才要做」，做了只是一小部分，「影響也不大」。

他說，真正的居住正義，是希望每人都有房子可住，住者有其屋，讓大家買得起，年輕人租金能以實價登錄方式透明化，列舉扣除額的稅，變成特別扣除額，讓租屋族減輕壓力。租金先享受減少稅，若再貸款利率能降低買得起，上有老、下有小，老、小照顧好，0-6歲國家養，減輕負擔後，薪資提高，房價不要再上漲。

