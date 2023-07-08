社交APP又+1！「Threads爆紅」老妹1哀號　一票有感：最愛FB

▲社交APP又+1，讓老妹哀號跟不上。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

Meta推出新社群平台「Threads」，上線短短7小時，就狂吸1千萬用戶註冊，紛紛曬出自己的介面。不過，就有女網友忍不住哀號，「我是老妹，我真的習慣用臉書」，無奈1求助讓不少人爆共鳴，「我也這麼覺得……還有一種感覺，好不容易練到很高等的帳號，又要換軟體重新練，我好懶。」

這位女網友在●【爆系知識家】●表示，看著社群平台從臉書到IG到Threads，「我是老妹，我真的習慣用臉書！我想問各位姐妹兄弟們，臉書現在的作用是什麼？」她個人理解，IG就是發限動，Threads則是推特加IG綜合版，但也坦言「我還不知道這個（Threads）是幹什麼的。」

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「我是老人了，但我想跟上時代！」可她又忍不住感嘆，Dcard、推特、抖音都沒在用，「我是不是土狗？我也想跟上潮流，請教教我每個發在這些東東上，應該都要發什麼？」有人就秒回，「我只愛臉書耶！一樣的東西幹嘛要去那麼多地方發？又不是團購在上架」、「我是完全看不懂IG……嘗試用過幾次，真的無法」、「老妹，我這個老鮮肉跟妳想法所見略同。」

話題引發熱論，不少人也感慨，「我跟妳狀況差不多欸！不過我有在用推特，臉書的作用就是給我們這些（老人）辛苦工作者，下班無聊、滑滑放空用的東西（？」、「臉書老人在這！IG只有發過一次文」、「 IG我只有下載後，進去主畫面，然後我想了三秒馬上卸載，完全看不懂怎麼用，哈哈哈！」

不過，也有網友熱心表示，「IG除了限動還有一個點，就是店家打卡送肉盤的時候可以用；D咖（Dcard）就看看八卦當追劇啦」、「臉書的功能是買菜，跟讓長輩知道我還活著」、「IG主要是看照片用的，頂多加上短影片和限動」、「以台灣人的習慣來說，推特現在的強項是那些18禁的東西」、「臉書用來看新聞跟社團、IG用來追網紅網帥、推特就像是半個暗網的存在。」