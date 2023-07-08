　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社交APP又+1！「Threads爆紅」老妹1哀號　一票有感：最愛FB

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲社交APP又+1，讓老妹哀號跟不上。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

Meta推出新社群平台「Threads」，上線短短7小時，就狂吸1千萬用戶註冊，紛紛曬出自己的介面。不過，就有女網友忍不住哀號，「我是老妹，我真的習慣用臉書」，無奈1求助讓不少人爆共鳴，「我也這麼覺得……還有一種感覺，好不容易練到很高等的帳號，又要換軟體重新練，我好懶。」

這位女網友在●【爆系知識家】●表示，看著社群平台從臉書到IG到Threads，「我是老妹，我真的習慣用臉書！我想問各位姐妹兄弟們，臉書現在的作用是什麼？」她個人理解，IG就是發限動，Threads則是推特加IG綜合版，但也坦言「我還不知道這個（Threads）是幹什麼的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我是老人了，但我想跟上時代！」可她又忍不住感嘆，Dcard、推特、抖音都沒在用，「我是不是土狗？我也想跟上潮流，請教教我每個發在這些東東上，應該都要發什麼？」有人就秒回，「我只愛臉書耶！一樣的東西幹嘛要去那麼多地方發？又不是團購在上架」、「我是完全看不懂IG……嘗試用過幾次，真的無法」、「老妹，我這個老鮮肉跟妳想法所見略同。」

話題引發熱論，不少人也感慨，「我跟妳狀況差不多欸！不過我有在用推特，臉書的作用就是給我們這些（老人）辛苦工作者，下班無聊、滑滑放空用的東西（？」、「臉書老人在這！IG只有發過一次文」、「 IG我只有下載後，進去主畫面，然後我想了三秒馬上卸載，完全看不懂怎麼用，哈哈哈！」

不過，也有網友熱心表示，「IG除了限動還有一個點，就是店家打卡送肉盤的時候可以用；D咖（Dcard）就看看八卦當追劇啦」、「臉書的功能是買菜，跟讓長輩知道我還活著」、「IG主要是看照片用的，頂多加上短影片和限動」、「以台灣人的習慣來說，推特現在的強項是那些18禁的東西」、「臉書用來看新聞跟社團、IG用來追網紅網帥、推特就像是半個暗網的存在。」

ET快訊
一票人狂問！洗完澡「吹風機吹妹妹」會出事　名醫解答了
湖南32層大樓磁磚崩落「炸開人行道」！　眾人奔逃影片曝光
咖啡一天「上限杯數」注意了！　「6症狀」是過量警訊
快訊／安全帽漂水面！　女「頭下腳上」插池中溺斃
巨肥龜殼花出沒！見人瞬間「猛張血口」　專家：遇到別打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小資族無痛省錢8大秘招！戒掉「想要」每月省千元、辦一堆信用卡超NG

社交APP又+1！「Threads爆紅」老妹1哀號　一票有感：最愛FB

一票人狂問！洗完澡「吹風機吹妹妹」會出事　蘇怡寧解答了

台彩經銷商測試傳刁難？　視障歌手指控：要求自己看題本

台北極端38℃拉紅警！體感飆41℃　明起開始降溫

進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

台南牛肉湯名店「花730元」不能內用　老闆：低消是一人一碗湯

要買才能進來？宜蘭店家公告「嚴禁參觀閒晃」！眾人傻眼：玻璃心

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」：我到不了

保健食品「罐子裡塞塑膠袋」原因曝！一票人超問號　營養師解釋了

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

藝人陳志強發文自爆酒駕　警攔查原因曝：安全帽沒扣

藝人陳志強自爆酒駕　警員攔查原因曝光：安全帽沒扣

汪散步偶遇嬤「興奮橫著走」　她見螃蟹柴笑：從小就這樣

小資族無痛省錢8大秘招！戒掉「想要」每月省千元、辦一堆信用卡超NG

社交APP又+1！「Threads爆紅」老妹1哀號　一票有感：最愛FB

一票人狂問！洗完澡「吹風機吹妹妹」會出事　蘇怡寧解答了

台彩經銷商測試傳刁難？　視障歌手指控：要求自己看題本

台北極端38℃拉紅警！體感飆41℃　明起開始降溫

進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

台南牛肉湯名店「花730元」不能內用　老闆：低消是一人一碗湯

要買才能進來？宜蘭店家公告「嚴禁參觀閒晃」！眾人傻眼：玻璃心

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」：我到不了

保健食品「罐子裡塞塑膠袋」原因曝！一票人超問號　營養師解釋了

Melody曾休克瀕死「急輸7大袋血」！送醫命危　富商前夫真實反應曝光

證實費鴻泰、李德維加入侯選辦　曾銘宗：陸續還會加入中南部立委

10隻貓咪找家中「牠見人就蹭籠子」　東森寵物岡山店周末辦送養會

小資族無痛省錢8大秘招！戒掉「想要」每月省千元、辦一堆信用卡超NG

水晶／超濃肉桂糖霜嘴中化開！宜蘭復古老宅咖啡　夏日必搭酸甜檸檬咖啡

【廣編】7／8世界過敏日LP33攜手兒科醫師　打造「有感抗敏」好體質

北高雄隔條路單坪省10萬　老司機才知道的「秘密」重劃區

警方調查出爐！布蘭妮「自己打到臉」　NBA狀元保鑣早道歉了

超可惡！剪34鴿羽毛斷腳丟橋下等死...狠男找到了　最高可罰215萬

韓網求引進「台灣搶票先答題」機制！　網一看MV破億順序：太難了吧

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

生活熱門新聞

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

連Melody也離婚！網點名「1對星夫妻」要守住

要買才能進來？店家掛公告：嚴禁參觀閒晃

花730不能內用　牛肉湯店：低消一人一碗湯

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」

范瑋琪演唱會退票「倒賺780？」　背後真相曝

保健食品罐裡塞塑膠袋？過來人曝原因

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！

台北極端38℃拉紅警　明起開始降溫

工作8小時不聊天！OL曝驚人變化「被自己嚇到」

「3生肖」要賺大錢了！升官加薪賺飽飽

IG大頭貼底下「多一串數字」是什麼？

更多熱門

相關新聞

即／臉書Messenger爆災情「圖傳不出去」

即／臉書Messenger爆災情「圖傳不出去」

Dcard上有網友表示，大約從7日晚間6點起，臉書Messenger圖片傳不出去，IG限動也不能發，沒想到新平台threads剛走紅，結果IG就出包。

反擊Meta！加拿大宣布停買FB和IG廣告

反擊Meta！加拿大宣布停買FB和IG廣告

IG設不公開「卻被陌生人洗讚」　她點進帳號嚇壞

IG設不公開「卻被陌生人洗讚」　她點進帳號嚇壞

IG大頭貼底下「多一串數字」是什麼？

IG大頭貼底下「多一串數字」是什麼？

推特殺手！「Threads」7小時吸千萬用戶

推特殺手！「Threads」7小時吸千萬用戶

關鍵字：

臉書facebookinstagramIGFBMetaThreads爆系知識家

讀者迴響

熱門新聞

網紅爆廖峻性騷「私下求大哥出手滅火」！

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

40%台人多汗症！醫點名「6習慣味更濃」：狐臭不只腋下臭

連Melody也離婚！網點名「1對星夫妻」要守住

女屋主2年沒回家！鄰居打通牆壁住進來

要買才能進來？店家掛公告：嚴禁參觀閒晃

「巨肥龜殼花」見人猛張血口超駭人

曾被陳建州拐進房　《黑澀會》妖嬌願為大牙出庭作證

張惠妹含淚獻唱悼念李玟逼哭萬人

李玟二姊親曝「是妹夫透過助手告知死訊」

小薫驚曝「被黑澀會美眉排擠」

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面