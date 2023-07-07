IG設不公開「卻被陌生人洗讚」　她點進帳號嚇壞：秒改密碼登出

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人較注重隱私，會選擇將IG設不公開，不過就有女網友明明設定了，貼文卻被陌生網友洗讚，後來她好奇點開對方帳號，更覺得害怕，於是火速寫信詢問官方，並將密碼改掉登出。

女網友在Dcard發文提到，「好可怕，一早被嚇到了！我的IG一直都設置不公開，卻突然被陌生人刷貼文讚，他的帳號點進去還是賣佛牌的，請問有人遇過嗎？這樣有可能是我被盜了嗎？」

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在害怕之餘，原PO去查找對方帳號的「追蹤名單」，但自己並沒有在其中，而她也沒有追縱該帳號，「我還特別跑去看是不是不小心有審核通過，結果並沒有......。」

▲明明設定不公開，貼文卻被陌生網友洗讚。（圖／翻攝自Dcard）

事後，女網友迅速將IG密碼改掉，並開啟雙重認證，同時也已寫信向IG官方詢問情況。對此，網友們紛紛回應，「太恐怖了吧」、「我是限動常常會多一個觀看，但也不知道是誰，本身也是不公開，甚至我限動也有隱藏朋友的，所以真的很奇怪」、「好像有標地點或Hashtag之類的，可能會從這些來源被看到，應該是個Bug」、「之前遇過同樣的狀況，被不認識的外國人回覆，而且我發的還是摯友，整個嚇爛」、「理論上確實是不會，但正是因為真實出現過這種不合理的情況，才被稱做Bug，版上還有我本人都有發生過」。

另外，還有人猜測，是否跟臉書同步有關，「之前朋友也是這樣，後來才知道是跟FB同步，所以一些沒追蹤但是FB好友的人會看到。」對此，原PO表示，因為臉書有很多長輩好友，很確定自己沒有開啟同步設定。

▲原PO並沒有在對方的追蹤名單中。（圖／翻攝自Dcard）