IG大頭貼底下「多一串數字」是什麼　阿滴曬截圖：我算早早鳥

▲Meta推出新社群Threads對決推特。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

Meta推出新社群平台Threads，昨（6）日上線後，在短短7小時內累積1000萬人註冊。由於Threads與Instagram可以連動，因此就有網友注意到，IG底下多了一排數字！相關話題不斷，另也有網友使用Threads後，點出一個讓他不太習慣的地方。

有網友在Dcard上，以「意外發現的IG新功能」為標題發文，提到他打開IG後，便注意到右側的功能列多了一個Threads的字樣，如果點按下去，則會跳出邀請函，上頭寫的是自己的IG帳號。

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▲IG可以與Threads連動。（圖／翻攝自Instagram）

實際下載Threads後，IG的大頭貼底下還會多一行數字。對此原PO便拋問，不知道其他人能否看到？

貼文底下，有網友回應，「IG個人頁面那串數字是代表你是第幾位Threads用戶」。至於移除方式，就是點按那串數字，即可「隱藏徽章」。

阿滴也有在Threads上發文表示，「原來這個數字是第幾個使用Threads，我250算早早鳥」。

▲阿滴是第250個用戶。（圖／翻攝自Threads／raydunglish）

此外，也有網友提到，「裡面（Threads）一堆我沒follow的人也看得到，整個超亂」、「不知道有沒有辦法隱藏不認識的人，看了好煩」、「不知道有沒有辦法單純只顯示關注的人」、「希望之後能多一個隱藏非追蹤的人的文章設定，不然都被迫要看沒追蹤的一堆東西超亂，要看朋友的東西還要特別點去看」。