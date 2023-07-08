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吳宗憲代言「日安玩美」狂賣！東森購物今晚電視首賣保證正版

▲▼吳宗憲代言「日安玩美」狂賣！東森購物今晚電視首賣保證正版。（圖／東森購物提供）

▲「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」由綜藝天王吳宗憲親自監工製造和代言，自推出以來受到消費者熱烈迴響。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

綜藝天王吳宗憲JACK WU代言的「日安玩美」上市後已創下2.8億驚人業績、超過3萬人次購買，今天(7/8)晚上10點將首度在東森購物電視第47台Live首賣，由購物天后斯容與憲哥親自搭檔介紹分享，更加碼買就送市價$1,955的瞬效保濕卸妝膏，買超值組合再送ZWILLING 德國雙人湯鍋刀具組，另外還可享50%東森幣回饋，憲哥呼籲消費者，保證正版且超級划算的優惠，機會難得一定要把握！

東森購物指出，由吳宗憲親自參與研發兼代言的「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」，自3月推出升級版「日安完美」，不僅增量，更提升黃金比例，結合了穀物之王「紅色藜麥」和「蘋果果膠」，能夠調整體質和幫助消化，並添加富含「靈芝多醣體」成分，有助於調節生理機能，滋養補身，特別適合推薦給關注體重和追求保健的消費者。

▲▼吳宗憲代言「日安玩美」狂賣！東森購物今晚電視首賣保證正版。（圖／東森購物提供）

▲▼綜藝天王吳宗憲JACK WU代言的日安玩美產品將於7月8日（六）晚上10點在東森購物第47台準時LIVE開賣，加碼贈送市價$1,955的瞬效保濕卸妝膏，買超值組合再送ZWILLING 德國雙人湯鍋刀具組。

▲▼吳宗憲代言「日安玩美」狂賣！東森購物今晚電視首賣保證正版。（圖／東森購物提供）

「日安玩美」在東森購物電視通路首賣，特別提供了兩款精心組合的商品，以滿足不同需求。第一款組合是日安玩美紅藜麥穀物粉1盒，售價為$3,980，並附贈市價$1,955的森美妍瞬效保濕卸妝膏。此外，更有「超值組合」，包含日安玩美紅藜麥穀物粉3盒，售價為$11,940，加碼附贈ZWILLING 德國雙人雙耳淺湯鍋+日式廚刀組，以及3瓶森美妍瞬效保濕卸妝膏，贈品的總價值高達$11,245。

▲▼吳宗憲代言「日安玩美」狂賣！東森購物今晚電視首賣保證正版。（圖／東森購物提供）

▲官方正版「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」(紅藜果膠)富含「靈芝多醣體」調節生理機能。

東森購物強調，自吳宗憲成為代言人以來，日安玩美產品受到全台各地消費者的熱烈追捧，供不應求。然而，市場上也出現許多仿冒品，東森購物與吳宗憲擁有長久合作關係，所提供的產品皆為吳宗憲監工製造和代言的正品公司貨，消費者訂購時切勿誤信不實產品來源，以確保自身權益。

這次電視購物首賣，於7月8日（星期六）晚上10點東森購物47台LIVE播出，吳宗憲將以他獨特的風格和幽默感，向觀眾介紹日安玩美產品的優點和特色，分享他個人使用產品的經驗，及多重超值優惠，機會難得，敬請把握。

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