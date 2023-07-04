血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

▲東森集團今（4）日於中和東森廣場舉辦「東森捐愛，熱血常在」活動，除了號召企業員工捐血，也開放給一般民眾，總計募得111袋熱血。（圖／東森購物提供，以下同）

生活中心／綜合報導

因暑假到來、新冠疫情升溫，全台血庫拉警報，考慮到以往暑假都是缺血期，東森集團提早安排在7月暑假開始，4日於中和東森廣場舉辦「東森捐愛，熱血常在」活動，除了號召企業員工捐血，也開放給一般民眾，包括東森購物總經理彭鴻珷及東森新零售總經理紀坤傑也都響應挽袖捐出熱血，總計募得111袋熱血，彭鴻珷表示「別人做生意，東森做公益」，本於善盡企業社會責任，公司每年都會舉辦2～4次捐血活動，也感謝民眾熱情捐血，讓需要幫助的人能夠得到救援。



醫療財團法人台灣血液基金會表示，一般血液的安全庫存是七天以上，近期因為暑假來臨，民眾出遊增加，不但醫院血液用量大，天氣不穩定，經常出現雷陣雨或炎熱天氣交錯，影響民眾捐血意願，近期北中南血液庫存量都低於7天安全量，尤以A、O型血最為不足。而血量不足首當其衝就是影響醫院供血，台北血液中心每天血庫供應台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮等五縣市醫院每天共2,200袋，捐血量減少，但許多緊急醫療需求一刻也無法等待，呼籲民眾能踴躍捐血。

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▲因暑假來臨，民眾出遊增加，加上天氣不穩定，經常大雨，影響民眾捐血意願，近期北中南血液庫存量都低於7天安全量，尤以A、O型血最為不足。

台中捐血中心說明，曾確診COVID-19且「有症狀者」，自痊癒日起需暫緩捐血14天；曾確診而「無症狀者」，自確診日起暫緩捐血14天。施打新冠肺炎疫苗無不適症狀者，可捐血。高血壓、糖尿病、高血脂朋友，吃藥控制得宜、血壓正常也可以捐血。

此次活動中，共有東森員工、熱心民眾共75人響應，共捐出111袋熱血，希望能對即將到來的暑期血荒盡棉薄之力，為了表達感謝，東森購物也致贈捐血者每人一個大禮包，東森廣場同步舉辦花車特賣，商品最低2折起。東森集團重視ESG永續理念，在追求獲利之同時，更積極參與社會公益，持續照護偏鄉兒童提供愛的早餐，給予弱勢族群陪伴與關懷，未來將持續舉辦公益活動，與全民共同為社會盡一份心力，共創美好未來。

▲東森集團舉辦「東森捐愛，熱血常在」活動，除了號召企業員工捐血，也開放給一般民眾，總計募得111袋熱血。

▲血液庫存拉警報，東森集團7月4日在中和東森廣場舉辦「東森捐愛，熱血常在」活動，東森購物總經理彭鴻珷每次活動必定號召同仁響應捐血做公益。





▲東森新零售總經理紀坤傑響應捐血活動，捲袖捐熱血做公益。