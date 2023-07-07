東森購物網、EASY SHOP推舒適無痕內衣　購物專家孫沛鹿港LIVE直播秀

▲東森購物與國民內衣品牌EASY SHOP攜手合作，由購物專家孫沛擔任主持人，於7/8（六）中午12:00前往彰化鹿港中山店門市進行直播活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

迎接暑假到來，東森購物與國民內衣品牌EASY SHOP攜手合作，由東森電視購物專家孫沛擔任主持人，於7/8（六）中午12:00前往彰化鹿港中山店門市進行直播活動，展示炎熱夏日必備的零著感無痕內衣、減壓軟鋼圈內衣以及除臭抗菌無痕內褲，讓消費者在今夏不再感到搔癢、悶熱和不自在。

東森購物與EASY SHOP的LIVE直播節目首度前進彰化鹿港，節目中將呈現多款優質內衣，其中包括夢綺肌－素面輕盈零著感肌底無鋼圈內衣、舒波－溫柔上挺舒適軟鋼圈內衣、Miss Audrey目光之戀－法式性感薄杯無鋼圈內衣、RUN－輕呼吸美背無鋼圈背心式運動內衣，以及iMEWE-Protimo抗菌蜜臀褲，部分商品更是買一送一，讓消費者能夠以實惠價格獲得高品質的內衣。其中特別推薦iMEWE-Protimo抗菌蜜臀褲，內褲水洗50次後仍然擁有99%抗菌活性值，減少擾人的金黃色葡萄球菌和肝炎桿菌。

▲RUN－輕呼吸美背無鋼圈背心式運動內衣。

▲ 舒波－溫柔上挺舒適軟鋼圈內衣。

▲iMEWE－Protimo抗菌蜜臀褲（左圖）以及Miss Audrey目光之戀－法式性感薄杯無鋼圈內衣（右圖）。

▲抗菌褲。

為了回饋東森購物會員朋友，活動同步推出多項誘人優惠，購買即享加碼回饋200%東森幣，以及直播期間的特價優惠，買一送一、小褲任選兩件僅需580元。而現場加入東森購物APP新會員，可獲得700枚東森幣，舊會員則可獲得200枚東森幣。

東森購物誠摯邀請消費者7/8（六）中午12:00一同前來EASY SHOP彰化鹿港中山店參加這次的盛會。此外，無論是新、舊會員，只要到中山店現場出示東森會員條碼，即可兌換全家冰淇淋一支。東森獨家的EASY SHOP旗艦館還提供指定品項享9折優惠，並滿1500元贈送盥洗收納包，數量有限送完為止。參加活動的顧客還有機會與孫沛進行互動，參與直播答題，贏取豐富的好禮。