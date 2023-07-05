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誰是Lucky幸運星？全家購買東森購物商品　每項回饋50元提貨券

東森購物「Lucky幸運星」活動（圖／東森購物提供）

▲東森購物「Lucky幸運星」活動期間只要在全家便利商店購買東森購物上架商品，除了贈送50元東森購物提貨券，還可參加三重好康回饋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

在西方文化中，7被視為幸運數字，有著「Lucky 7」的稱呼。東森購物「Lucky幸運星」活動將於7/5（三）～7/7（五）登場，特別準備了三重好康大方送，活動期間只要在全家便利商店購買東森購物上架7款商品，包括寵物保健毛骨力、毛暢快、鋅C望、玻潤美姬飲、昇龍瑪卡飲、Strawberry益菌棉，以及東森農場天地糧莘蔬食餐盒，上網登錄手機資訊，每款商品都可回饋一次50元東森購物提貨券，等於最高可獲得350元，超值實惠！另外還有東森幣回饋及月月抽獎活動，快來試手氣，超級幸運星可能就是你。

東森購物「Lucky幸運星」活動（圖／東森購物提供）

▲東森購物「Lucky幸運星」活動。

東森購物「Lucky幸運星」活動第一重好康，大方送提貨券，只要消費指定商品，掃描QR code登錄資訊，就能馬上獲得價值50元的東森購物提貨券，每人每款商品都能領取一次，等於每人最高可獲取350元提貨券回饋。

第二重好康回饋東森幣，消費者購買指定商品後，再次掃描QR碼進行登記，就可以獲得相應數量的東森幣回饋。例如，購買鋅C望粉狀食品，每盒可獲得128枚東森幣；買兩盒就回饋256枚，買越多、送越多。

第三重好康是月月抽獎活動，每月將抽出10名幸運得主，每人獲得價值1,000元的東森購物提貨券。只要參與「東森在全家」系列活動的任一專案，就有機會參加抽獎，成為幸運得主。

7/5（三）起到全家便利商店，鎖定東森購物上架商品，參與Lucky幸運星活動並密切關注得獎公告，可能下一個幸運兒就是你！

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