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黃偉哲推外銷等級芒果13度上東森農場　王令麟送回饋火速完銷4.5萬顆

▲▼台南市長黃偉哲13度登上東森農場，為台南市南化愛文芒果做促銷推廣。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森電視購物《東森農場》live銷售台南南化愛文芒果，台南市長黃偉哲第13度化身購物專家開賣，短短40分鐘，3,000箱共45,000顆立刻完售。左起為台南市長黃偉哲、東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者洪菱鞠／台北報導

夏天吃芒果消暑又對味！過去在市面上比較難買到，以外銷為主的台南南化愛文芒果，今年特別保留一部分，讓國內消費者也能大口吃，台南市長黃偉哲6日特別親自上東森農場Live節目，第13度化身購物專家，帶來南化在地種植的饕客指定芒果，東森集團總裁王令麟再回饋50%東森幣，一起支持小農，一開賣訂單接不完，3,000箱共45,000顆立刻完售一空。

台灣芒果鮮甜美味口感好，國人喜歡，外國人也愛，其中南化因為是外銷供果園，當地芒果產量有95%主要外銷到日韓等國家，以日本來說，一顆至少要價新台幣200元起跳，但現在透過東森農場，不僅有機會品嚐，而且還半買半相送，產地直送一箱10台斤約13～15顆，好吃價1,180元，再回饋50%東森幣，由於產季即將結束，只賣一次，很多人看到後，趕緊把握下訂外銷精品等級南化芒果，節目開賣短短40分鐘，備貨3,000箱火速銷售完畢。

▲▼台南市長黃偉哲13度登上東森農場，為台南市南化愛文芒果做促銷推廣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台南市長黃偉哲13度登上東森農場，為台南市南化愛文芒果做促銷推廣。（圖／記者湯興漢攝）

▲外銷等級芒果，在日本一顆至少要賣到新台幣200元起跳，東森農場祭出超值好吃價，訂一箱半買半相送。

南化地區的氣候、土壤等地理條件好，再加上擁有得天獨厚的白堊土，土質鹽分高，栽種時可鎖住芒果的鮮甜，吃起來果肉扎實、纖維細軟，尤其要外銷到其他國家，需通過嚴謹品質把關及藥物檢測，優質美味自然不在話下；黃偉哲說，南化芒果通常大部分都是外銷，能夠留在國內市場的，屈指可數，今年特別把一些原本準備外銷的部分留下來，分享給東森好朋友們。

由於不以人工催熟，這次開賣也主打顆顆在欉黃，「採下來後，讓它慢慢成熟，一來耐儲運、二來香氣持久，買回家後，放大概一兩個禮拜沒問題」，黃偉哲推薦從東森農場訂購，送禮自用兩相宜，掛保證「不怕貨比貨，只怕你不識貨，只怕你沒吃過」，他也提到，今年南部乾旱嚴重，好在4月底、5月初，芒果開始要收成之際，老天下了及時雨，使得芒果水分足、甜度高，果粒大小也適中，維持住品質。

▲▼台南市長黃偉哲13度登上東森農場，為台南市南化愛文芒果做促銷推廣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台南市長黃偉哲13度登上東森農場，為台南市南化愛文芒果做促銷推廣。（圖／記者湯興漢攝）

▲南化芒果的好滋味，讓黃偉哲在節目上一口接一口吃不停，而這次開賣也主打顆顆在欉黃，耐儲運，香氣也持久。

黃偉哲表示，東森農場有最優質的消費者以及最好的平台，不管是文旦、芒果、鳳梨，過去多檔銷售成績都很好，因此一來再來，此外還有高額東森幣回饋，相較於東森其他檔次，只有東森農場最厲害，也是深受消費者歡迎的原因，非常感謝王令麟總裁對於小農的疼惜以及農民的支持。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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